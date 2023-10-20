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Doların 28 lira olacağını aylar önce bilen Özgür Demirtaş'tan yeni açıklama

Orta Doğu'da yaşanan gerilimler küresel piyasalarda dalgalanmalara neden olurken, dolar 28 TL'yi aşarak tarihi bir zirve gerçekleştirdi. Ekonomist Özgür Demirtaş'ın bu seviyeyi aylar öncesinden tahmin etmesi büyük yankı uyandırdı.

Doların 28 lira olacağını aylar önce bilen Özgür Demirtaş'tan yeni açıklama
YAŞAM
Yayın Tarihi : 20-10-2023 22:47

İsrail ve Hamas arasında Orta Doğu'da başlayan çatışmalar, küresel piyasalarda endişe yaratırken, dolar kuru 18 Ekim 2023'te 28 TL'yi aşarak tarihi bir zirve yaptı. Bu durumda vatandaşlar ve yatırımcılar "Dolar daha da yükselecek mi, yoksa düşüşe mi geçecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Özgür Demirtaş'ın Dolar Tahminleri Neler?

Bilindiği üzere, ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, doların 28 TL olacağını aylar öncesinden tahmin etmişti. Doların bu seviyeye ulaşması sonrası, Özgür Demirtaş'tan yeni bir açıklama geldi: "Büyük bir ekonomik krize hazır olun."

Demirtaş'ın haziran ayındaki paylaşımında "Dolar: Gideceği yer 28. Sonrasını sonra konuşalım…" ifadesi dikkatleri üzerine çekmişti. Ayrıca, Brent petrolün fiyatının 90 doların üzerine çıktığını belirten bir paylaşım da yapmıştı.

Güncel Döviz Kurları

Dolar/TL kuru, alış fiyatıyla 28.0192 lira, satış fiyatıyla 28.0244 lira seviyesinden işlem görmekte. Euro ise %0.12 oranında düşüşle, alışta 29.6292 TL ve satışta 29.6587 TL seviyesinden işlem görmekte.

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