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Dolar Yatırımcıları İçin Önemli Uyarı: Piyasalar O Tarihte Alev Alacak

Ekonomist Alaattin Aktaş, dolar yatırımcılarını yakından ilgilendiren önemli bir tahminde bulundu. Yıl sonunda doların hangi seviyede olacağına dair çarpıcı öngörülerde bulunan Aktaş'ın açıklamaları piyasalarda geniş yankı buldu. Dolar Yatırımcıları İçin Önemli Uyarı: Piyasalar O Tarihte Alev Alacak

Dolar Yatırımcıları İçin Önemli Uyarı: Piyasalar O Tarihte Alev Alacak
YAŞAM
Yayın Tarihi : 29-10-2023 22:22

Yatırımınızı dolar üzerinden planlıyorsanız, önümüzdeki 2 ay içerisinde doların hangi seviyelere geleceğini de dikkatlice göz önünde bulundurmanız şart. Ünlü Ekonomist Alaattin Aktaş, yakın gelecekte doların hangi seviyelere ulaşacağına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dolar Yatırımcıları İçin Önemli Uyarı: Piyasalar O Tarihte Alev Alacak

Yıl Sonunda Dolar Ne Kadar Olur?

Alaattin Aktaş, dolarla ilgili yatırım yapmayı düşünen ya da mevcut yatırımı olan kişilere ışık tutan değerlendirmelerde bulundu ve yıl sonu döviz beklentilerini paylaştı. Aktaş, doların önümüzdeki iki ay içinde Türk Lirası karşısında ne gibi bir hareket göstereceğine dair tahminlerini sundu.

Merkez Bankası'nın Faiz Kararı ve Sonuçları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 26 Ekim Perşembe günü, politika faizini %35 seviyesine çıkararak ekonomide büyük bir adım atmıştı. Bu kararın ardından bankaların mevduat faizleri rekor seviyelere ulaştı ve bu, vatandaşlar arasında Türk Lirası'nın geleceği hakkında yoğun bir araştırma sürecini tetikledi.

Finans dünyasından isimler, Merkez Bankası'nın bu önemli kararının sonrasında döviz kuru ve TL'nin gelecekteki durumu hakkında sıkça değerlendirmelerde bulundular.

Döviz Piyasalarında Neler Oluyor?

Aktaş, yazısında Merkez Bankası'nın 24 Ağustos'ta sürpriz bir kararla baz faiz oranını %25'e çıkardığını hatırlatarak, doların hareketi hakkında çeşitli değerlendirmelerde bulundu.

Yıl sonu dolar kuru beklentilerini ele alan Aktaş, doların yavaşça yükselişe geçtiğine dair şunları söyledi: "Orta vadeli programda, bu yıl için belirlenen ortalama dolar kuru tahmini 23,88. Ekim ayı dahil, yılın ilk on ayında ortalama kuru 22,58 olarak belirlendi. Yıllık ortalaması 23,88 olması beklenirken, son iki ayın ortalamasının 30,38'e çıkması öngörülüyor. Ancak bu hızlı yükselişe müdahale edileceği ve piyasanın doğal hareketlerinin bu yönde olmadığını unutmamak gerekir. Son iki ayın ortalamasının 28,90, en yüksek seviyesinin ise 29 olacağını tahmin ediyoruz. Bu durumda yıllık ortalamanın 23,63'te sabit kalacağını ve yıl sonu itibariyle 29,70 seviyelerine yaklaşılacağını öngörebiliriz."

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