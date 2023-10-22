Dolar Piyasasını Sallayan Haber: KKM'nin Bitiş Tarihi Ortaya Çıktı! Gazeteci Cem Küçük'ün paylaştığı bilgilere göre, Kur Korumalı Mevduat sisteminin bitiş tarihi 2024 yılı sonu olarak belirlendi. Bu önemli açıklama dolar piyasasını hareketlendiriyor.

Cem Küçük'ten Dolar Piyasasıyla İlgili Flaş Bilgi

İktidar kanadından zaman zaman sızdırdığı kulis bilgileriyle tanınan gazeteci Cem Küçük, dolar piyasasını hareketlendiren önemli bir bilgiyi kamuoyuyla paylaştı. Bilinen yakınlığıyla dikkat çeken Küçük'ün bu bilgisi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi.

Kur Korumalı Mevduat Sistemi Ne Zaman Son Bulacak?

Özellikle ekonomi çevrelerinin yakından takip ettiği Kur Korumalı Mevduat (KKM) sisteminin sonlandırılma tarihi, uzun süredir merak konusuydu. Cem Küçük'ün aktardığına göre, Mehmet Şimşek'ten alınan bilgiyle, KKM uygulamasının sona erme tarihi 2024 yılı sonu olarak belirlendi.

Geçmişte KKM hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Şimşek, “KKM bir gerçeklik. Bu gerçeklikten uygun bir çıkış stratejisi belirleyeceğiz” demişti. Cem Küçük'ün paylaşımına göre bu stratejinin tamamlanması 2024 yılı sonunu bulacak.

Cem Küçük'ten Canlı Yayında Önemli Açıklamalar

TGRT Haber'deki canlı yayında konuşan gazeteci Cem Küçük, Mehmet Şimşek'ten aldığı bilgileri aktardı. Küçük, “Bakan Şimşek, KKM'den 2024 yılının sonuna kadar çıkışın mümkün olmadığını ifade etti. Ayrıca Karadeniz Gazı'nın Türkiye ekonomisi açısından kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti” şeklinde konuştu.