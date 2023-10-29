Dolar düştü mü son dakika? 29-30 Ekim Dolar neden düştü?

29 Ekim tarihinde doların değeri hakkında bilgi almak isteyenler, Google'da beklenmedik bir sonuçla karşılaştı. Peki Dolar düştü mü son dakika? 29 Ekim Dolar neden düştü? Dolar Kuru bugün ne kadar? Anlık CANLI fiyatlar...

Google'da Dolar Kuru Şaşkınlığı

Dolar kuru, son dönemde ekonomi takipçilerinin en yakın gözlemlediği konulardan biri. Ancak 29 Ekim'de Google'da doların 24 TL olarak görünmesi, hem piyasayı takip edenleri hem de sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı. Oysa dolar, piyasada 28,1667 TL seviyelerinde işlem görmekteydi.

Dolar/Euro Kuru Ne Kadar?

Doların yanı sıra dolar/euro kuru da gündemin en üst sıralarında yer aldı. Akşam saatlerinde dolar/euro kuru araştıranlar, Google'da 24,05 TL sonucuyla karşılandı. Ancak gerçekte dolar kaç TL olduğu konusu hala merak ediliyor.

Google'dan Dolar Kuru Hatası Mı?

Cuma günü piyasaların kapanmasının ardından 28 lira 16 kuruş olan doların, Google'da 24.05 lira olarak gösterilmesi birçok kişi tarafından sistem hatası olarak değerlendirildi. Ancak konuyla ilgili Google'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.