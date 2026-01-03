Dokuz Yıllık Aşkta Romantik Kutlama! Caner Erkin’den Şükran Ovalı’ya: "İyi ki Kadınım Oldun."

Caner Erkin ve Şükran Ovalı evliliklerinin 9. yılını kutladı! Sakaryasporlu futbolcu Caner Erkin'den eşine romantik mesaj: "İyi ki kadınım oldun." İşte yıl dönümü kutlamasından detaylar...

Dokuz Yıllık Aşkta Romantik Kutlama! Caner Erkin’den Şükran Ovalı’ya:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-01-2026 16:50

Magazin dünyasının örnek çiftlerinden Caner Erkin ve Şükran Ovalı, evliliklerinde koca bir dokuz yılı geride bıraktı. 2017 yılında İtalya’nın başkenti Roma’da masalsı bir düğünle dünyaevine giren ikili, 9. yıl dönümlerini romantik mesajlarla kutladı.

"Sonsuza Dek Sürsün Aşkımız"

Şimdilerde Sakaryaspor formasıyla ter döken tecrübeli futbolcu Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı’ya olan aşkını sosyal medya üzerinden şu duygusal sözlerle haykırdı:

"İyi ki kadınım oldun iyi ki... Sonsuza dek sürsün aşkımız. Mihranımızın, güzel kızımızın annesisin sevgilim."

Şükran Ovalı’dan Yanıt Gecikmedi

Güzel oyuncu Şükran Ovalı da eşinin bu romantik paylaşımına sessiz kalmadı. Evliliklerinden bir kare paylaşan Ovalı, altına; "Mutlu olsun evliliğimizin 9'uncu yılı. Bir ömre sığsın aşkımız dilerim" notunu düşerek mutluluklarını takipçileriyle paylaştı.

Roma’dan Bugüne 9 Mutlu Yıl

2017'deki görkemli düğünlerinin ardından 2018 yılında kızları Mihran Ela'yı kucaklarına alan çift, o günden bu yana huzurlu aile yaşantılarıyla sık sık gündeme geliyor. Sakarya’da yeni bir sayfa açan Caner Erkin’e, bu anlamlı günde hayranlarından da binlerce kutlama mesajı geldi.

Benzer Haberler
Ekranların Yeni Fenomeni Geliyor! Nejat İşler, Başkomser Nevzat mı Oluyor? Ekranların Yeni Fenomeni Geliyor! Nejat İşler, Başkomser Nevzat mı Oluyor?
Settar Tanrıöğen’den Korkunç İtiraf: Settar Tanrıöğen’den Korkunç İtiraf: "Beynim Kanarken Sahnemi Bitirmeye Çalıştım!"
Giray Altınok’un İsyanı: Giray Altınok’un İsyanı: "Oğlum Beni Niye Soyuyorsunuz?"
Yasemin Ergene’den Yasemin Ergene’den "Buzul" Şovu: Kar Yağarken Havuza Girdi!
Afra Saraçoğlu’nun Güzellik Sırrı Çözüldü: Annesi Lütfiye Hanım ile İkiz Gibiler! Afra Saraçoğlu’nun Güzellik Sırrı Çözüldü: Annesi Lütfiye Hanım ile İkiz Gibiler!
Beyaz'la Joker Afişe Oldu Beyaz'la Joker Afişe Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Icardi’den İstanbul’da Kar Keyfi: Yeni Aşkıyla Bahçeye Koştu!
  • 31-12-2025 13:20

Icardi’den İstanbul’da Kar Keyfi: Yeni Aşkıyla Bahçeye Koştu!

Aybüke Pusat’tan
  • 31-12-2025 14:50

Aybüke Pusat’tan "Dünya Turu" Tadında 2025 Özeti!

Ekranların Yeni Fenomeni Geliyor! Nejat İşler, Başkomser Nevzat mı Oluyor?
  • 03-01-2026 17:50

Ekranların Yeni Fenomeni Geliyor! Nejat İşler, Başkomser Nevzat mı Oluyor?

Azra Akın’ın Yılbaşı Planı Belli Oldu:
  • 31-12-2025 13:52

Azra Akın’ın Yılbaşı Planı Belli Oldu: "Yine Evdeyiz!"

Beyaz'la Joker Afişe Oldu
  • 03-01-2026 11:05

Beyaz'la Joker Afişe Oldu