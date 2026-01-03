Dokuz Yıllık Aşkta Romantik Kutlama! Caner Erkin’den Şükran Ovalı’ya: "İyi ki Kadınım Oldun."

Magazin dünyasının örnek çiftlerinden Caner Erkin ve Şükran Ovalı, evliliklerinde koca bir dokuz yılı geride bıraktı. 2017 yılında İtalya’nın başkenti Roma’da masalsı bir düğünle dünyaevine giren ikili, 9. yıl dönümlerini romantik mesajlarla kutladı.

"Sonsuza Dek Sürsün Aşkımız"

Şimdilerde Sakaryaspor formasıyla ter döken tecrübeli futbolcu Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı’ya olan aşkını sosyal medya üzerinden şu duygusal sözlerle haykırdı:

"İyi ki kadınım oldun iyi ki... Sonsuza dek sürsün aşkımız. Mihranımızın, güzel kızımızın annesisin sevgilim."

Şükran Ovalı’dan Yanıt Gecikmedi

Güzel oyuncu Şükran Ovalı da eşinin bu romantik paylaşımına sessiz kalmadı. Evliliklerinden bir kare paylaşan Ovalı, altına; "Mutlu olsun evliliğimizin 9'uncu yılı. Bir ömre sığsın aşkımız dilerim" notunu düşerek mutluluklarını takipçileriyle paylaştı.

Roma’dan Bugüne 9 Mutlu Yıl

2017'deki görkemli düğünlerinin ardından 2018 yılında kızları Mihran Ela'yı kucaklarına alan çift, o günden bu yana huzurlu aile yaşantılarıyla sık sık gündeme geliyor. Sakarya’da yeni bir sayfa açan Caner Erkin’e, bu anlamlı günde hayranlarından da binlerce kutlama mesajı geldi.