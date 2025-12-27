Doktor Başka Hayatta Setinden İlk Kareler

Başrollerini İbrahim Çelikkol, Sıla Türkoğlu, Şebnem Hassanisoughi ve Bertan Asllani’nin paylaştığı yapımın geniş oyuncu kadrosunda; Güven Murat Akpınar, Ferit Aktuğ, Eylül Tumbar, Yasemin Yazıcı, Berk Özgür, Esra Akkaya, Merve Bulut, Aysun Demir, Özge Oneill Sarımola, Mert Yavuzcan ve İhsan İlhan gibi başarılı isimler yer alıyor. Dizi, geriye dönüp baktığında hayal ettiği kişi olamadığıyla yüzleşmek zorunda kalan bir doktorun, gerçek bir olaydan esinlenilen hikâyesine odaklanıyor.

Geçirdiği ağır bir saldırının ardından son 12 yılına dair hiçbir şey hatırlamadan hayata dönen Umutpark Tıp Vakfı Hastanesi’nin dahi şefi Prof. Dr. İnan Kural, kendisini yabancısı olduğu bir dünyanın içinde bulur. Yaşadığı yıllar onun için bir anı dahi olmaktan çok uzaktadır ve kendisini bile tanımakta güçlük çekmektedir. Tanımadığı ilişkiler, anlamlandıramadığı bağlar ve cevap bekleyen sorular arasında, hayatını yeniden kurmak zorundadır.

İnan için geçmiş artık bir sis perdesinin ardındadır; ancak önünde hâlâ seçimler, yüzleşmeler ve adına "ikinci şans" dediği yeni bir yol vardır. Kim olduğunu hatırlamasa bile, kim olacağına karar verme cesareti onun elindedir. Bu yolculuk, onu hem doktorluk mesleğine yeniden tutunmaya hem de gerçeğin izini sürmeye iter. Hemde eski hayatının izlerinden uzak başka bir hayatta...

Hafızanın sustuğu yerde vicdanın, sezgilerin ve insan olmanın sorumluluğunun konuştuğu “Doktor: Başka Hayatta”, izleyiciyi kimlik, kader ve yeniden başlama ihtimali üzerine düşündüren güçlü bir hikâyeyle ekrana gelmeye hazırlanıyor.

“Doktor: Başka Hayatta”, çok yakında NOW’da.