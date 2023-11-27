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Doğukan Polat bu aralar epey yoğun!

Geçen sezon Yalı Çapkını adlı dizide Fuat  karakteri ile epey  beğeni toplayan başarılı oyuncu  Doğukan Polat yaz başı diziden ayrılınca  tatil sonrası yeni projeler  için kolları  sıvamıştı.

Doğukan Polat bu aralar epey yoğun!
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 27-11-2023 17:07

Eylül sonu katıldığı 15. Taşkent Uluslararası Film Festivalinden sonra  Polat  TRT1 ‘in yeni dizisi ‘ Ağlayan Gelin ‘ için anlaşma imzaladı. Bozdağ Film yapacağı diziyi Yıldız Aşanboğa yönetecek. Yalı Çapkını dizisinde ki iyi adam karakterine zıt olarak Ağlayan Gelin ‘de Ünal karakteri ile kötü adamı canlandıracak, dizide  Doğukan Polat  yanında Feyyaz Şerifoğlu, Ekin Mert Daymaz, Sinan Tuzcu, Meral Çetinkaya gibi değerli isimler var. Yeni sezonda  gösterime girecek dizi epey ses getirecek gibi.

Doğukan  Polat  yeni dizi ile birlikte  01 Aralık gecesi Das Das da prömiyer  yapacak  yeni oyunu ‘ Titus Kompleks’ için provaları için bu aralar  epey  yoğun. Can Sipahi, Didem Balçın, Elçin Afacan, Ferit Kaya, Mert Fırat ve Onur  Dilber gibi isimler ile sahneye çıkacak olan sanatçı iki projeyi bir arada götürecek. Shakespeare’in Titus Andronicus’undan uyarlanan oyunu İlksen Başarır  günümüze çevirmiş. Oyunu Ersan Mondtag yönetiyor.