Doğukan Polat bu aralar epey yoğun!

Eylül sonu katıldığı 15. Taşkent Uluslararası Film Festivalinden sonra Polat TRT1 ‘in yeni dizisi ‘ Ağlayan Gelin ‘ için anlaşma imzaladı. Bozdağ Film yapacağı diziyi Yıldız Aşanboğa yönetecek. Yalı Çapkını dizisinde ki iyi adam karakterine zıt olarak Ağlayan Gelin ‘de Ünal karakteri ile kötü adamı canlandıracak, dizide Doğukan Polat yanında Feyyaz Şerifoğlu, Ekin Mert Daymaz, Sinan Tuzcu, Meral Çetinkaya gibi değerli isimler var. Yeni sezonda gösterime girecek dizi epey ses getirecek gibi.

Doğukan Polat yeni dizi ile birlikte 01 Aralık gecesi Das Das da prömiyer yapacak yeni oyunu ‘ Titus Kompleks’ için provaları için bu aralar epey yoğun. Can Sipahi, Didem Balçın, Elçin Afacan, Ferit Kaya, Mert Fırat ve Onur Dilber gibi isimler ile sahneye çıkacak olan sanatçı iki projeyi bir arada götürecek. Shakespeare’in Titus Andronicus’undan uyarlanan oyunu İlksen Başarır günümüze çevirmiş. Oyunu Ersan Mondtag yönetiyor.