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Doğukan Manço'dan duygulandıran paylaşım!

Doğukan Manço’nun afet bölgesinden yaptığı bir paylaşım görenleri duygu dolu anlar yaşattı.

Doğukan Manço'dan duygulandıran paylaşım!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-02-2023 11:55

 

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından en çok yıkımın olduğu illerden Hatay’a giden ve yardım çalışmalarına katılan DJ Doğukan Manço, duygulandıran bir paylaşımda bulundu. Ünlü isim; depreme dayanamayan bir binanın enkazı üzerinde bulunan, 1 Şubat 1999 tarihinde yaşamını yitiren babası Barış Manço’lu duvar yazısını sosyal medyada yayınladı.

Yıkılmış bir binadan geriye yalnızca Barış Manço’nun 'Sarı Çzimeli Mehmet Ağa' şarkısının sözlerinin bulunduğu duvar yazısı kalmıştı: Yaz dostum kimse göçmez bu dünyadan mal ile...

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