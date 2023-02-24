Doğukan Manço'dan duygulandıran paylaşım!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından en çok yıkımın olduğu illerden Hatay’a giden ve yardım çalışmalarına katılan DJ Doğukan Manço, duygulandıran bir paylaşımda bulundu. Ünlü isim; depreme dayanamayan bir binanın enkazı üzerinde bulunan, 1 Şubat 1999 tarihinde yaşamını yitiren babası Barış Manço’lu duvar yazısını sosyal medyada yayınladı.

Yıkılmış bir binadan geriye yalnızca Barış Manço’nun 'Sarı Çzimeli Mehmet Ağa' şarkısının sözlerinin bulunduğu duvar yazısı kalmıştı: Yaz dostum kimse göçmez bu dünyadan mal ile...