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Gecce Magazin Haberleri

Doğukan Manço: "Depremzedeler bize çay ve kahve ikram ediyordu"

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından afet bölgesine giden ve depremzedelere yardım çalışmalarına katılan usta sanatçı Barış Manço'nun DJ oğlu Doğukan Manço, 16 gün kaldığı bölgede yaşadıklarını anlattı. Depremzedeleri ziyarete gittiklerinde çay ve kahve ikram edildiğini söyleyen ünlü isim, "Tek varlıkları oydu" ifadelerini kullandı.

Doğukan Manço:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-03-2023 10:31

Barış Manço’nun oğlu Doğukan Manço, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından afet bölgesine giderek yardım çalışmalarına katılmıştı. 41 yaşındaki Doğukan Manço, 16 gün kaldığı deprem bölgesine hazırlıklı gittiğini anlattı. Döndüğünde yaşadıklarının etkisini görmeye başladığını belirten müzisyen, şöyle konuştu:
 

"Dördüncü günden sonra etrafa boş boş bakmaya başlıyorsunuz. Ama orada yardım edebilmek için psikolojimizin güçlü olması gerekiyordu. Depremzedeleri ziyarete gittiğimizde, çadırlarında bize çay ve kahve ikram ediyorlardı. Çünkü ellerindeki tek varlık oydu. Orada para geçmiyor. Aramızda değişik bir duygusal bağ oluştu."


 

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