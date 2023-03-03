Doğukan Manço: "Depremzedeler bize çay ve kahve ikram ediyordu"

Barış Manço’nun oğlu Doğukan Manço, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından afet bölgesine giderek yardım çalışmalarına katılmıştı. 41 yaşındaki Doğukan Manço, 16 gün kaldığı deprem bölgesine hazırlıklı gittiğini anlattı. Döndüğünde yaşadıklarının etkisini görmeye başladığını belirten müzisyen, şöyle konuştu:



"Dördüncü günden sonra etrafa boş boş bakmaya başlıyorsunuz. Ama orada yardım edebilmek için psikolojimizin güçlü olması gerekiyordu. Depremzedeleri ziyarete gittiğimizde, çadırlarında bize çay ve kahve ikram ediyorlardı. Çünkü ellerindeki tek varlık oydu. Orada para geçmiyor. Aramızda değişik bir duygusal bağ oluştu."



