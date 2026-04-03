Doğukan Güngör’den Sürpriz Dönüş: Skandalın Ardından Yeni Adresi Belli Oldu!

Doğukan Güngör'ün yeni dizisi belli oldu! Kızılcık Şerbeti'nden uyuşturucu skandalı nedeniyle gönderilen Doğukan Güngör, Kanal D'nin Haysiyet dizisiyle dönüyor.

Yayın Tarihi : 03-04-2026 13:37

Show TV’nin reyting rekortmeni yapımı Kızılcık Şerbeti’nde "Fatih" karakteriyle hafızalara kazınan Doğukan Güngör, geçtiğimiz aylarda adının karıştığı uyuşturucu soruşturması ve test sonucunun pozitif çıkmasıyla diziden apar topar gönderilmişti. Yaşanan bu skandalın ardından kariyerinin nasıl şekilleneceği merak konusu olan genç oyuncunun yeni adresi belli oldu.

"Haysiyet" Dizisiyle Ekranlara Dönüyor

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Doğukan Güngör, Kanal D’nin iddialı projesi "Haysiyet" ile el sıkıştı. Başta kış sezonu için planlanan ancak daha sonra yeni sezona ertelenen dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz oturacak.

Hazırlıklar Tam Gaz Sürüyor

Süreç Film imzalı projenin detayları ise şimdiden heyecan yaratıyor:

  • Senaryo: Hikâye ve senaryo Mustafa Becit imzası taşıyor.

  • Partner Arayışı: Doğukan Güngör’ün dizideki partneri için görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

  • Yayın Kanalı: Dizi, yeni sezonda Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Kızılcık Şerbeti’ndeki ani vedasının ardından Doğukan Güngör’ün "Haysiyet" dizisindeki performansı ve yeni karakteri, şimdiden magazin dünyasının en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.

Benzer Haberler
Kıvanç Tatlıtuğ’a Partner Aranıyor: Dönence Dizisinde Başrol Çıkmazı! Kıvanç Tatlıtuğ’a Partner Aranıyor: Dönence Dizisinde Başrol Çıkmazı!
Kızılcık Şerbeti Hayranlarına Müjde: Final İddiaları Boşa mı Çıktı? Kızılcık Şerbeti Hayranlarına Müjde: Final İddiaları Boşa mı Çıktı?
Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman Fenomen Dizinin Kadrosuna mı Katılıyor? Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman Fenomen Dizinin Kadrosuna mı Katılıyor?
Uzak Şehir’de Şok Veda: Diziye Veda mı Ediyor? Uzak Şehir’de Şok Veda: Diziye Veda mı Ediyor?
"Yeraltı"nda Dev Transfer: Cemal Hünal Kadroya Dahil Oldu!
"Yeraltı"nda Dev Transfer: Cemal Hünal Kadroya Dahil Oldu!
ÇOK OKUNANLAR
“İmrozda Bahar” İçin Buluştular
  • 31-03-2026 11:44

“İmrozda Bahar” İçin Buluştular

Afra Saraçoğlu Milano’da: Siyah Elbisesiyle Zarafet Şovu!
  • 30-03-2026 10:23

Afra Saraçoğlu Milano’da: Siyah Elbisesiyle Zarafet Şovu!

İlayda Alişan Paris Sokaklarında: Şıklığıyla Göz Kamaştırdı!
  • 30-03-2026 17:55

İlayda Alişan Paris Sokaklarında: Şıklığıyla Göz Kamaştırdı!

Uzak Şehir’de Şok Veda: Diziye Veda mı Ediyor?
  • 02-04-2026 19:32

Uzak Şehir’de Şok Veda: Diziye Veda mı Ediyor?

Ziynet Sali’den Bostancı’da Barış Çığlığı:
  • 30-03-2026 13:19

Ziynet Sali’den Bostancı’da Barış Çığlığı: "Sonunda Barış Kazanacak!"