Doğukan Güngör’den Sürpriz Dönüş: Skandalın Ardından Yeni Adresi Belli Oldu!

Show TV’nin reyting rekortmeni yapımı Kızılcık Şerbeti’nde "Fatih" karakteriyle hafızalara kazınan Doğukan Güngör, geçtiğimiz aylarda adının karıştığı uyuşturucu soruşturması ve test sonucunun pozitif çıkmasıyla diziden apar topar gönderilmişti. Yaşanan bu skandalın ardından kariyerinin nasıl şekilleneceği merak konusu olan genç oyuncunun yeni adresi belli oldu.

"Haysiyet" Dizisiyle Ekranlara Dönüyor

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Doğukan Güngör, Kanal D’nin iddialı projesi "Haysiyet" ile el sıkıştı. Başta kış sezonu için planlanan ancak daha sonra yeni sezona ertelenen dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz oturacak.

Hazırlıklar Tam Gaz Sürüyor

Süreç Film imzalı projenin detayları ise şimdiden heyecan yaratıyor:

Senaryo: Hikâye ve senaryo Mustafa Becit imzası taşıyor.

Partner Arayışı: Doğukan Güngör’ün dizideki partneri için görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

Yayın Kanalı: Dizi, yeni sezonda Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Kızılcık Şerbeti’ndeki ani vedasının ardından Doğukan Güngör’ün "Haysiyet" dizisindeki performansı ve yeni karakteri, şimdiden magazin dünyasının en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.