Doğukan Güngör Sessizliğini Bozdu: Kilo Eleştirilerine Tokat Gibi Yanıt!

Ünlü oyuncu Doğukan Güngör, son dönemde yaşadığı fiziksel değişim ve hakkında çıkan iddiaların ardından sessizliğini bozdu. Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılış süreci ve sonrasında gelişen olaylarla gündemden düşmeyen oyuncu, sosyal medyadaki eleştirilere spor salonundan verdiği yanıtla dikkat çekti. Harper's Bazaar gecesindeki görüntüsüyle çok konuşulan Güngör, yeni projesi öncesi hayranlarına mesaj gönderdi.

Skandal Ayrılık ve Sessiz Dönem

Doğukan Güngör, ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Fatih karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Ancak Ocak 2026'da ünlü isimlere yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında yapılan testlerin pozitif çıkması, oyuncunun kariyerinde beklenmedik bir kırılma yarattı. Show TV yönetimi, bu gelişme üzerine oyuncuyla yollarını ayırma kararı aldı. Hatta çekilen sahnelerin iptal edilmesi ve karakterin Emre Dinler tarafından devralınması, magazin dünyasında uzun süre tartışıldı. Bu sürecin ardından Güngör, uzun bir süre kamuoyundan uzak kalmayı tercih etti.

Harper's Bazaar Gecesi ve Kilo Tartışmaları

Ünlü oyuncu, 22 Nisan 2026 tarihinde düzenlenen Harper's Bazaar etkinliğinde aylar sonra ilk kez görüntülendi. Davette objektiflere yansıyan Güngör'ün belirgin şekilde kilo aldığı gözlemlendi. Bu değişim, kısa sürede sosyal medya platformlarında en çok konuşulan konular arasına girdi. Kullanıcılar oyuncunun son halini eleştiri yağmuruna tutarken, Güngör’ün yaşadığı zorlu sürecin etkileri üzerine pek çok yorum yapıldı. Sessizliğini koruyan oyuncu, beklenen açıklamayı alışılagelmişin dışında bir paylaşımla yaptı.

Spor Salonundan Esprili Cevap

Hakkındaki kilo eleştirilerine sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren Doğukan Güngör, spor salonunda çekildiği bir fotoğrafını paylaştı. Aynadan selfie çeken oyuncu, aynadaki lekeleri ve kendi kilosunu hedef alan yorumları esprili bir dille birleştirdi. Paylaşımına, "Aynanın hijyeni dışında kontrol dışı bir durum yok. Müsterih olun" notunu düşen ünlü isim, eleştirileri ciddiye almadığını gösterdi. Bu hamle, Güngör'ün yeni dizisi Haysiyet öncesinde sıkı bir çalışma programına girdiğinin ve eski formuna kavuşmak için harekete geçtiğinin sinyali olarak algılandı.