Doğu Demirkol kaprisleri yüzünden O Ses Türkiye'den kovulmuş! Acun Ilıcalı'dan şoke eden hamle!

Ünlü komedyen Doğu Demirkol'un, 'O Ses Türkiye' yılbaşı özel programında sergilediği kaprisler ve istekler nedeniyle programdan çıkarıldığı ortaya çıktı. Birçok ünlünün yer aldığı eğlence programında Demirkol'un davranışları, tüm ekibi isyan ettirince Acun Ilıcalı devreye girdi.

Acun Ilıcalı, Doğu Demirkol'un hareketlerine olan rahatsızlığını dile getirerek, komedyenin katıldığı bölümleri programdan çıkardı ve yayına dahil etmedi. Ilıcalı'nın, Demirkol'un tutumlarına karşı gösterdiği sert tavra rağmen, programın diğer bölümleri plana uygun bir şekilde devam etti.

Ünlü televizyoncunun, Doğu Demirkol'u gelecekteki herhangi bir programına çağırmama kararı aldığı iddia ediliyor. Ilıcalı'nın, programlarına katılan isimlerden beklentilerine uygun davranmayanlara tolerans göstermeme kararlılığı, sektörde geniş yankı buldu.