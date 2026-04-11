Doğa Rutkay'dan 'Sulsila' sürprizi

Yayın Tarihi : 11-04-2026 11:21

Fragmanla birlikte, Doğa Rutkay’ın hayat verdiği antik sihir öğretmeni Sulsila karakteri ilk kez gün yüzüne çıktı. Bekir Aksoy’un Darmadan karakteriyle dahil olduğu sahneler ise sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

Yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği, Poll Films imzalı filmin başrollerinde İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan ve Gül Onat yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosunda ayrıca Doğa Rutkay Kamal, Bekir Aksoy, Ayşen İnci, Tiraje Başaran, Gamze Karta, Ecrin Su Çoban, Jess Molho, Damla Ersubaşı, Derin Yağcı, Lena Naz Kalaycı ve Abdullah Burak Kaya bulunuyor.

Dudu’nun müdür, Betüş’ün öğretmen olarak izleyici karşısına çıktığı filmin yönetmen koltuğunda yine Mustafa Kotan otururken, senaryo Arzu Yurtseven imzası taşıyor.

“Sihirli Annem: Periler Okulu”, nostaljik dünyayı modern sinema diliyle bir araya getirerek hem eski hayranları hem de yeni kuşağı büyülü bir yolculuğa davet ediyor. Periler Okulu’nda eğitim alan gençler, yeteneklerini geliştirmeye çalışırken ortaya çıkan gizemli bir tehdit tüm dengeleri sarsıyor. Kadim güçlerin yeniden ortaya çıkmasıyla başlayan bu mücadele, yalnızca okulun değil, tüm büyü evreninin kaderini belirleyecek.

“Sihirli Annem: Periler Okulu” 15 Mayıs’ta sinemalarda.

 

