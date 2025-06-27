Doğa Rutkay Kamal ve Cansu Kurtçu’dan Çocuklu Bodrum Tatili

Doğa Rutkay Kamal ve Cansu Kurtçu, Bodrum’da çocuklarıyla tatil yaptı. Denizdeki eğlenceli anlar ve ailece geçirilen vakit objektiflere yansıdı.

Doğa Rutkay Kamal ve Cansu Kurtçu’dan Çocuklu Bodrum Tatili
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-06-2025 16:36

Oyuncu Doğa Rutkay Kamal, yaz sezonunu ailesiyle birlikte Bodrum’da açtı. Eşi Kerimcan Kamal ve ikiz çocukları Piraye ile Rutkay Kerim’in yanı sıra yakın dostu Cansu Kurtçu da tatilde kendisine eşlik etti. Kurtçu, ikiz çocukları Vera Can ve Oğul Can ile birlikte bu keyifli aile tatiline renk kattı.

İkizli Tatil Keyfi Kameralarda

Bodrum’daki bir plajda objektiflere yansıyan ünlü isimler, çocuklarıyla birlikte denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkardı. Denize birlikte giren anneler ve çocuklar, neşeli halleriyle dikkat çekti. Özellikle Doğa Rutkay Kamal ve Cansu Kurtçu’nun samimi anları objektiflere yansırken, ailelerin birlikte geçirdiği vakit sosyal medyada da ilgi gördü.

Doğa Rutkay Kamal’ın sade ve doğal görüntüsü, tatil beldesine uyumlu stiliyle birleşince beğeni topladı. Cansu Kurtçu’nun çocuklarıyla yakından ilgilenmesi ve enerjisi de plajın en sıcak anlarına sahne oldu.

Benzer Haberler
Alp Kırşan’dan Samimi İtiraflar: “Evli Bir Kadın Tarafından Kandırıldım” Alp Kırşan’dan Samimi İtiraflar: “Evli Bir Kadın Tarafından Kandırıldım”
Melisa Döngel’den Sert Tepki: “Olmadığım Yerde Yazılmak Beni Üzdü” Melisa Döngel’den Sert Tepki: “Olmadığım Yerde Yazılmak Beni Üzdü”
İstanbul’da Jennifer Lopez’e “Hi” Demek 100 Bin Lira! İstanbul’da Jennifer Lopez’e “Hi” Demek 100 Bin Lira!
Gizem Karaca Anne Oldu! Minik Leyla Yaz’dan İlk Kare Geldi Gizem Karaca Anne Oldu! Minik Leyla Yaz’dan İlk Kare Geldi
Olgun Şimşek’in Dalgalar Arasında Düşünceli Tatili Olgun Şimşek’in Dalgalar Arasında Düşünceli Tatili
Salih Uçan Sezon Yorgunluğunu Ege’de Atıyor Salih Uçan Sezon Yorgunluğunu Ege’de Atıyor
ÇOK OKUNANLAR
Mert Günok, Yoğun Sezonun Ardından Ailesiyle Bodrum’da
  • 25-06-2025 14:41

Mert Günok, Yoğun Sezonun Ardından Ailesiyle Bodrum’da

Bakü'de Kenan Doğulu Fırtınası Esti
  • 24-06-2025 13:45

Bakü'de Kenan Doğulu Fırtınası Esti

Baba Olmaya Hazırlanan Tolga Sarıtaş, Oğluna Vereceği İsmi Açıkladı
  • 25-06-2025 14:16

Baba Olmaya Hazırlanan Tolga Sarıtaş, Oğluna Vereceği İsmi Açıkladı

Sinem Ünsal ile Berk Cankat’tan Bodrum’da Doyasıya Aşk
  • 25-06-2025 10:22

Sinem Ünsal ile Berk Cankat’tan Bodrum’da Doyasıya Aşk

Tuba Ünsal’dan Emir Ersoy’a Aşk Dolu Doğum Günü Kutlaması
  • 26-06-2025 10:56

Tuba Ünsal’dan Emir Ersoy’a Aşk Dolu Doğum Günü Kutlaması