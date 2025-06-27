Doğa Rutkay Kamal ve Cansu Kurtçu’dan Çocuklu Bodrum Tatili

Oyuncu Doğa Rutkay Kamal, yaz sezonunu ailesiyle birlikte Bodrum’da açtı. Eşi Kerimcan Kamal ve ikiz çocukları Piraye ile Rutkay Kerim’in yanı sıra yakın dostu Cansu Kurtçu da tatilde kendisine eşlik etti. Kurtçu, ikiz çocukları Vera Can ve Oğul Can ile birlikte bu keyifli aile tatiline renk kattı.

İkizli Tatil Keyfi Kameralarda

Bodrum’daki bir plajda objektiflere yansıyan ünlü isimler, çocuklarıyla birlikte denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkardı. Denize birlikte giren anneler ve çocuklar, neşeli halleriyle dikkat çekti. Özellikle Doğa Rutkay Kamal ve Cansu Kurtçu’nun samimi anları objektiflere yansırken, ailelerin birlikte geçirdiği vakit sosyal medyada da ilgi gördü.

Doğa Rutkay Kamal’ın sade ve doğal görüntüsü, tatil beldesine uyumlu stiliyle birleşince beğeni topladı. Cansu Kurtçu’nun çocuklarıyla yakından ilgilenmesi ve enerjisi de plajın en sıcak anlarına sahne oldu.