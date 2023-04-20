DJ Furkan Kurt yaz sezonu boyunca enerjisiyle her cuma Amaya İstanbul'u sallayacak!

10 yılı aşkın bir süredir sahne tecrübesi olan Furkan Kurt 2017 yılında Burn Resdency Competition yarışmasını kazanarak adını en iyi DJ’ler listesine yazdırdı. Yurtdışında aldığı sahneler ve katıldığı festivaller sayesinde enerjik setini duymayan kalmadı. Çaldığı yerlerde sahneye çıktığı andan itibaren kalabalığı kontrolü altına alan Furkan Kurt çaldığı parçalarla dans pistini adeta yıkıp geçiriyor.



Daha önce Cape Town, Madrid, Ibiza, Amsterdam, Berlin gibi konumların ünlü mekanlarında çalan ünlü DJ enerjisini dünyanın çeşitli yerlerine yaydı ve büyük bir kitle topladı. Ayrıca dünyaca ünlü festivaller olan, Alpha Futur, Kappa Futur Festivallerinde birçok insan Furkan Kurt kalitesine şahitlik etti.

Furkan Kurt popülerliği müzik dünyasında hızlıca yayılırken, Furkan Kurt ve birçok yabancı DJ ortaklığı gördük. Carl Cox, Pete Tong, Luciano, Loco Dice gibi ünlü isimlerle kabin paylaştı.

Furkan Kurt müzikal yeteneklerini yalnızca setinde değil, aynı zamanda stüdyoda da sergiliyor. Kendisinin yayınladığı her parça elektronik müzik dünyasında büyük yankı uyandırıyor.

FURKAN KURT HER CUMA AMAYA’DA!

Ünlü DJ bundan böyle her Cuma Amaya’da performans sergileyecek ve İstanbullular’a eşsiz bir müzik ziyafeti yaşatacak. Ünlü DJ’in Amaya’da çıkacağını duyan elektronik müzik tutkunları şimdiden gün saymaya başladı bile. Görünen o ki Furkan Kurt’u Amaya’da heyecanlı bir kalabalık bekliyor olacak.