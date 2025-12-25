Dizilerde Yılbaşı Molası Bilmecesi: Bu Sene Tatil Olmayacak mı?

Diziler yılbaşı arası verecek mi? 2025 yılbaşında Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun dizisi A.B.İ. nedeniyle tatil kararları değişebilir. İşte kanalların yeni yıl planı...

Dizilerde Yılbaşı Molası Bilmecesi: Bu Sene Tatil Olmayacak mı?
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 25-12-2025 16:39

Her yıl Ocak ayının ilk haftalarında reklam fiyatlarının güncellenmesi nedeniyle verilen "dizi arası", bu sene büyük bir belirsizliğe sahne oluyor. atv ve Star TV'nin hamleleri, perşembe akşamı yaşanacak olan büyük rekabetin seyrini değiştirebilir.

Perşembe Günü Devlerin Savaşı: A.B.I. ve Sevdiğim Sensin

Televizyon kulislerinden sızan bilgilere göre, yeni yılda perşembe akşamları yer yerinden oynayacak. İki iddialı yapım aynı gün yayına girmeye hazırlanıyor:

  • A.B.İ. (atv): Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun paylaştığı dizi, normalde salı günü düşünülürken sürpriz bir kararla 1 Ocak Perşembe günü ekran yolculuğuna başlayabilir.

  • Sevdiğim Sensin (Star TV): Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz’lı yapım da rakibiyle aynı gün, perşembe akşamı izleyiciyle buluşacak.

Tatil Kararından Vazgeçilebilir!

atv'nin A.B.İ. dizisini 1 Ocak’ta yayına sokma ihtimali, diğer dizilerin de kaderini etkiliyor. Eğer bu iddia gerçekleşirse;

  • Normalde ara vermesi beklenen Veliaht ve Halef gibi dizilerin, rakiplerine meydan boş bırakmamak adına ara vermeden yayınlanabileceği konuşuluyor.

İnci Taneleri Sahalara Dönüyor

Yılmaz Erdoğan'ın dijital projesi Organize İşler Karun Hazinesi nedeniyle sezona geç başlayan fenomen dizisi İnci Taneleri, 3. sezonuyla geri dönüyor. Dizi ekibinin 5 Ocak haftası itibarıyla sete çıkması planlanıyor. Bu durum, dizinin yeni bölümlerinin Ocak ayının sonuna doğru izleyiciyle buluşacağı anlamına geliyor.

