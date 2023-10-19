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Diziler neden yok, diziler neden yayınlanmıyor?

Dizi takipçileri bugün ekran başına geçtiğinde sevdikleri dizilerin yerine başka programlarla karşılaştı. Peki, diziler neden yayınlanmadı? Diziler neden yok, diziler neden yayınlanmıyor? İşte tüm detaylar...

Diziler neden yok, diziler neden yayınlanmıyor?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 19-10-2023 19:26

Dizi takipçileri bugün ekran başına geçtiğinde sevdikleri dizilerin yerine başka programlarla karşılaştı. Peki, diziler neden yayınlanmadı? İşte tüm detaylar...

Diziler neden yok?

19 Ekim Perşembe günü birçok TV kanalı dizlerini yeni bölüm ile yayınlamadı. Bunun yerine bazı kanallar, farklı programları veya tekrar bölümleri ile izleyicisiyle buluştu. Bu durum, birçok dizi izleyicisini şaşırttı ve "Bugün diziler neden yok?" sorusunu gündeme getirdi.

Milli Yas İlan Edildi

Ülkemizde dün alınan kararla, yaşanan bir üzücü olay sebebiyle 3 gün boyunca milli yas ilan edildi. Milli yas süresince, televizyon kanalları da program akışlarını bu duruma uygun hale getirdiler. Bu nedenle birçok dizi, bu süre zarfında ekranlara gelmeyecek.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne gerçekleştirdiği saldırıda 471 kişi hayatını kaybedince ülkemizde üç günlük milli yas ilan edildi. Bu yas nedeniyle dün akşam birçok popüler dizi ekranlara gelmedi. Seyirci ise bu akşamki dizilerin akıbetini merak ediyor.

Bu Akşam Hangi Diziler Yayınlanacak?

Kendi Düşen Ağlamaz: TRT 1'in sevilen dizisi "Kendi Düşen Ağlamaz" bu akşam yayınlanmayacak. Dizi severler bu dizinin yeni bölümünü bir sonraki hafta izleyebilecekler.

Aldatmak: ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisi "Aldatmak", 19 Ekim 2023 ATV yayın akışı listesine göre bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.

Dilek Taşı: Kanal D'nin sevilen dizisi "Dilek Taşı" bu akşam saat 20:00'de ekranlarda olacak mı? Henüz bu konuda bir açıklama yapılmamış durumda. İlerleyen saatlerde dizi ile ilgili yapılacak resmi açıklamaları takip etmekte fayda var.

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