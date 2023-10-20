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Diziler neden yayınlanmıyor? Yeni bölümler ne zaman?

Diziler neden yayınlanmıyor? Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Yalı Çapkını, Kardeşlerim, Gönül Dağı Diziler kaç hafta yok, yeni bölümler ne zaman? Diziler bu akşam var mı yok mu, neden yok?

Diziler neden yayınlanmıyor? Yeni bölümler ne zaman?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 20-10-2023 20:19

Son günlerde ekrana gelmesi beklenen popüler dizilerin neden yayınlanmadığı, televizyon izleyicileri tarafından merak edilen bir konu haline geldi. Dizi severler, bekledikleri yeni bölümleri neden izleyemediklerini sorguluyor.

20 Ekim'de Diziler Neden Yok?

Türkiye, Hamas ve İsrail arasında yaşanan çatışmalar sonucu, sivillerin yaşamını yitirmesi üzerine 3 günlük milli yasa başvurdu. Bu yas süreci, eğlence içerikli yayınların, etkinliklerin ve organizasyonların ertelenmesine veya iptaline neden oldu. Televizyon dizileri de bu kapsamda yayınlanmadı. Özellikle prime-time olarak bilinen ana haber bülteninin hemen ardından yayınlanan dizi bölümleri yerine, farklı programlar veya dizi tekrarları ekranlarda yer buldu.

Dizilerin Yeni Bölümleri Ne Zaman?

Milli yasın 21 Ekim Cumartesi günü sona ermesiyle birlikte, dizilerin yeni bölümlerinin de aynı tarihten itibaren ekranlarda olması bekleniyor. Ancak 21 Ekim Cumartesi günü yayınlanması planlanan bazı dizilerin yeni bölümlerinin yine de yayımlanmayabileceği, bazı kanalların program akışını değiştirebileceği belirtiliyor.

Resmi Gazete'de yer alan kararnamede, İsrail'in sivil halka yönelik saldırıları sebebiyle 3 günlük milli yas ilan edildiği ve bu süreçte bayrakların yarıya çekileceği belirtildi.

20 Ekim 2023 tarihinde, Türkiye'nin ilan ettiği milli yas sebebiyle, birçok dizi yeni bölümüyle ekranlara gelmedi. Ancak bu sürecin 21 Ekim Cumartesi günü sona ermesiyle birlikte, dizilerin yeni bölümlerinin de yayınlanmaya devam etmesi bekleniyor. Yine de, izlemeyi düşündüğünüz dizinin güncel yayın akışını ilgili televizyon kanalının resmi internet sitesinden kontrol edebilirsiniz.

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