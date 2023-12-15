Dizide Ortalık Karıştı! Ben Bu Cihana Sığmazam'a Yeni Oyuncu Geliyor...

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın oyuncu kadrosu genişledi. Hikayeyi baştan aşağı etkileyecek bir isimle anlaştı. Oktay Kaynarca'ya partner olacak güzel oyuncunun adı ne?

Dizide Ortalık Karıştı! Ben Bu Cihana Sığmazam'a Yeni Oyuncu Geliyor...
YAŞAM
Yayın Tarihi : 15-12-2023 18:03

ATV'nin sevilen dizii Ben Bu Cihana Sığmazam, oyuncu kadrosunda önemli bir değişikliğe gidiliyor. Oktay Kaynarca'nın adeta şov yaptığı dizide yeni isimleri göreceğiz. Salı akşamları yayınlanan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan dizinin senaryosuZülküf Yücel ve Zehra Yücel tarafından kaleme alınıyor. KYN Productions'ın üstlendiği projede Aleyna Solaker'ın oynayacağı öğrenildi.

Emina Karalıç Karakterini Canlandıracak

Aleyna Solaker, Emina Karalıç isimli karakterle dizinin yeni bölümlerine katılacak. Genç oyuncu, dizi kariyerine emin adımlarla devam ediyor. Daha önce rol aldığı yapımlarla da adından söz ettirmişti. Şimdi ise ATV'deki reyting rekortmeni dizide önemli bir karakteri canlandıracak.

Dizinin başrolünde yer alan Oktay Kaynarca, hem yapımcılığı hem de oyunculuğu ile projeye büyük bir güven veriyor. EDHO dizisinden sonra yapımcı şirketini kuran ünlü isim, artık iki işi bir arada yürütüyor. Ben Bu Cihana Sığmazam'ın hikayesi kadar genç yeteneklere verdiği destekle de ön plana çıkıyor.

Aleyna Solaker Oynadığı Diziler

Aleyna Solaker, daha önce 'Benim Hayatım', 'Hizmetçiler', 'Kırgın Çiçekler', 'Beyaz Karanfil' ve 'Altındağlı' gibi dikkat çeken projelerde rol almış bir oyuncu. Bakalım oyuncu yeni karakteriyle fark yaratacak mı?

Geçmiş bölümlere bakacak olursak diziye yeni bir ismin katılacağına dair mesaj zaten veriliyordu. Artık bu son haberle beraber oyuncunun diziye dahil olacağı resmileşti. Geçtiğimiz haftalarda EDHO'nun sevilen oyuncularından Ozan Akbaba da katılmıştı.

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