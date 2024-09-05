Dizi sektörü bunu konuşuyor! Tuba Büyüküstün ve Akın Akınözü partner oluyor!

Bol ödüllü “Çilingir Sofrası” filminin yönetmeni Ali Kemal Güven, sinema dünyasına yeni bir projeyle geri dönüyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Güven’in merakla beklenen yeni filmi “Mardin’in En Güzel Kızı”nda başrolleri Tuba Büyüküstün ve Akın Akınözü paylaşacak. İki ünlü oyuncu, filmde toksik bir ilişkiye hapsolmuş bir çiftin inişli çıkışlı hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

Yönetmen koltuğunda İstanbul Film Festivali, Adana Altın Koza, Ankara Film Festivali ve SİYAD’dan ödüllerle dönen Ali Kemal Güven’in oturduğu film, güçlü bir kadının mücadele dolu öyküsünü anlatacak. Filmin bu yıl içinde sete çıkması ve uluslararası film festivallerinde sinema yolculuğuna başlaması planlanıyor.

Tuba Büyüküstün ve Akın Akınözü’nü bir araya getiren bu iddialı proje, şimdiden büyük bir heyecan ve merak uyandırıyor.