Dizi aşkı gerçek oldu! Hayal Köseoğlu sevgilisiyle 1. yılını kutladı

Hayal Köseoğlu, aşkını ilan etti! Ersoy Nezir Çınarlı ile 1 yıldır aşk yaşadığı ortaya çıktı. İşte o romantik paylaşım…

Dizi aşkı gerçek oldu! Hayal Köseoğlu sevgilisiyle 1. yılını kutladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-04-2025 17:07

Hayal Köseoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla aşkını ilan etti. Hudutsuz Sevda dizisinde birlikte rol aldığı oyuncu Ersoy Nezir Çınarlı ile aşk yaşadığını duyuran Köseoğlu'nun paylaşımı, birlikteliklerinin birinci yılını kutladıkları gerçeğini de ortaya çıkardı.

Aşkını sosyal medyada duyurdu

Aşk-ı Memnu’, ‘Muhteşem Yüzyıl’, ‘Ufak Tefek Cinayetler’, ‘7. Koğuştaki Mucize’, ‘Mahkum’ ve ‘Mucize Doktor’ gibi birçok başarılı projede yer alan 32 yaşındaki oyuncu, farklı tarzı ve güçlü oyunculuğuyla dikkat çekiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Köseoğlu, aşk hayatını da takipçileriyle paylaşmaktan çekinmedi.

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından aşkını ilan eden oyuncu, aynı dizide rol aldığı Ersoy Nezir Çınarlı ile aşk yaşadığını duyurdu. Çiftin yeni bir aşka yelken açtığı düşünülüyordu; ancak paylaşılan mesajla birlikteliklerinin bir yıldır sürdüğü öğrenildi.

“1. senemiz kutlu olsun yakışıklım”

Hayal Köseoğlu, Instagram üzerinden yaptığı yıl dönümü paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“1. senemiz kutlu olsun yakışıklım. Hep böyle el ele, göz göze, diz dize.”

Bu samimi mesaj kısa sürede büyük ilgi gördü. Takipçileri çifte mutluluklar dileyerek tebrik yorumları yaptı.

Dizi setinde başlayan aşk

İkili, Hudutsuz Sevda dizisinde tanıştı. Köseoğlu dizide Damla Leto karakterini canlandırıyor. Rol arkadaşlıkları zamanla aşka dönüştü. Ancak ikili bu aşkı uzun süre gözlerden uzak yaşamayı tercih etti.

Şimdi ise birlikte geçen bir yılı kutlayan çift, ilişkilerini artık gizlemeden, gururla sergiliyor.

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