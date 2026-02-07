Diva’yı Gören Taksici Neye Uğradığını Şaşırdı! Bülent Ersoy’lu "Gizli Kayıt" Rekor Kırıyor.

İstanbul Havalimanı'nda Bülent Ersoy'u aracına alan taksicinin videosu neden viral oldu? Diva ve taksicinin sosyal medyayı sallayan yolculuk hikayesi ve hatıra fotoğrafının detayları haberimizde

Diva’yı Gören Taksici Neye Uğradığını Şaşırdı! Bülent Ersoy’lu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-02-2026 11:43

İstanbul Havalimanı’nda yaşanan trajikomik bir olay, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Aracına Türk müziğinin "Diva"sı Bülent Ersoy’u alan bir taksici, bu anı ölümsüzleştirmek isterken ortaya kısa film tadında görüntüler çıktı.

Gizli Çekim Çabası Beklenmedik Bir Videoya Dönüştü

Havalimanından Diva'yı alan taksici, araç içinde Ersoy’u fark ettirmeden cep telefonuyla kaydetmeye çalıştı. Ancak heyecanına yenik düşen şoförün, sanatçının görkemli tarzını ve yüzünü yakalamaya çalışırken sergilediği çaba, ortaya oldukça eğlenceli ve sıra dışı bir perspektif çıkardı.

  • Sosyal Medyanın Dilinde: Video paylaşılır paylaşılmaz binlerce yorum aldı. Kullanıcılar, taksicinin "yakalanmama" çabası ile Ersoy’un araçtaki vakur duruşu arasındaki zıtlığa dikkat çekti.

  • Kısa Film Gibi: Görüntülerin kurgusu ve taksicinin bakış açısı, takipçileri tarafından "Gerilim ve komedi bir arada bir kısa film" olarak nitelendirildi.

Yolculuk Sonunda Hatıra Pozu

Taksici, Diva’yı gideceği yere güvenle ulaştırdıktan sonra gizli çekim heyecanını bir kenara bırakıp açık açık ricada bulundu. Bülent Ersoy, hayranını kırmayarak yolculuk sonunda taksiciyle birlikte fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Ünlü sanatçının her zamanki şıklığı ve taksicinin yüzündeki mutluluk, günün en çok paylaşılan karelerinden biri oldu.

