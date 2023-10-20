'Dilek Taşı'nın Figen'i Hazal Subaşı: Aşkı doya doya yaşarım

Kanal D'nin ilgi gören dizisi "Dilek Taşı"nda "Figen" karakterine hayat veren Hazal Subaşı, Hello dergisinin yeni sayısına konuk oldu. Subaşı, dönem dizisinde oynamanın kendisine neler kattığına dair soruya, "1980'ler Türkiye'sinin zor bir zaman dilimi olduğunu ve herkesin hayat mücadelesi içinde savrulduğu yıllar olduğunu belirtti. Bu projenin sayesinde 1980'leri daha fazla hissederek yaşama fırsatı bulduğunu söyledi. Günümüzle karşılaştırıldığında, o dönemin şartlarının daha ağır olabileceğini ancak içinde ayrı bir samimiyet barındırdığını ifade etti.

Ayrıca, rolüne nasıl hazırlandığı hakkında konuştu ve Figen karakterini anladığını ve ifade etmek istediği bir yerden resmettiğini dile getirdi. Figen'in dürüst, şeffaf, merhametli, açık fikirli, keyif alan bir karakter olduğunu ve onun gibi insanları sevdiğini vurguladı. Ayrıca, samimi olmayan, hislerini yaşamaktan kaçınan ve sabit fikirli insanlardan uzak durmaya çalıştığını belirtti.

Miss Turkey 2015 üçüncüsü Hazal Subaşı, güzellik ve aşk kavramlarına da değindi. Ona göre, güzellik çabasızdır ve iç huzurun yansımasıdır. Aşk ise kalbinde hissedilen, uçuş uçuş olduğu bir olma hali olarak tanımlanabilir. Aşkı doya doya yaşamayı sevdiğini, gözlerinin içine bakan kişinin ışıltısını görmeyi harika bir şey olarak niteledi.