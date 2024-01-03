Dilek Taşı'na öyle bir isim geliyor ki...

Dilek Taşı dizisinin kadrosu genişlemeye devam ediyor. Rona ailesine ait sırların ortaya çıktığı bu dizi, haftalardır merakla beklenen soru olan Figen'in annesinin kim olduğu gizemini koruyordu. Ancak bu sır perdesi artık aralandı. Deneyimli oyuncu Feride Çetin, dizinin bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünde Figen'in annesi Fatma karakteriyle izleyicilerle buluşacak.

Fatma'nın diziye katılmasıyla birlikte, Rona Ailesi ve Figen'in geleceği, önümüzdeki bölümlerde nelerle karşılaşacakları şimdiden merak konusu oldu.

Mustafa, Figen'den uzaklaşıyor!

Her hafta artan heyecanla izlenen Dilek Taşı'nın yeni bölümünden yayınlanan tanıtım, izleyicilere heyecan dolu anlar vadetmektedir. Mustafa ve Figen, yaralı bir halde, Kemal'in adamlarından kaçmayı başarırlar; ancak polis, ikisini her yerde aramaktadır. Mustafa, Figen'i tehlikelerden korumak amacıyla onu uzaklaştırma kararı alır. Figen ise yaşananlara anlam veremeyerek kalbinin kırıldığını hisseder.