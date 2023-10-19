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Dilek Taşı bu akşam var mı neden yok? 19 Ekim Kanal D yayın akışı

Dilek Taşı dizisinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelecek mi? 3 günlük milli yas sebebiyle bazı diziler yayından kaldırıldı. Dilek Taşı dizisi bu akşam var mı yok mu? 19 Ekim Kanal D yayın akışında Dilek Taşı yeni bölüm olacak mı, 7. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, 19 Ekim Kanal D yayın akışı...

Dilek Taşı bu akşam var mı neden yok? 19 Ekim Kanal D yayın akışı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 19-10-2023 18:23

Kanal D ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Dilek Taşı, yeni bölümüyle bu akşam karşımıza çıkacak mı? Türkiye'de ilan edilen 3 günlük milli yas sebebiyle bazı dizilerin yayınlarına ara verilmişti. Bu sebeple, Dilek Taşı'nın da bu akşam yayında olup olmayacağı merak konusu oldu. Dilek Taşı dizisi bu akşam var mı yok mu? 19 Ekim Kanal D yayın akışında Dilek Taşı yeni bölüm olacak mı, 7. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Dilek Taşı Ekrana Gelecek Mi?

Dilek Taşı dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı sorusu izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Milli yas nedeniyle birçok dizi yayın akışından çıkarıldı. Kanal D'nin resmi yayın akışına göre Dilek Taşı dizisinin bu akşam saat 20:00'de yayınlanması planlanıyor. Ancak son dakika değişiklikleri için kanalın resmi açıklamaları bekleniyor.

Dilek Taşı'nın Yeni Bölümünde Neler Olacak?

Dilek Taşı'nın yeni bölümünde Figen, Cemre'nin gerçekleriyle yüzleşmek zorunda kalacak. Kenan ve Sevda arasında yaşananları gören Asuman, bu durumu Figen'e anlatacak mı? Öte yandan, Mustafa'nın atılacağı adımlar, Figen'i de tehlikenin içine sürükleyebilir. Tüm bu soruların cevapları yeni bölümde izleyicisiyle buluşacak.

19 Ekim Kanal D Yayın Akışı

Kanal D'nin 19 Ekim yayın akışı şu şekildedir:

  • 13:00 - Gelinim Mutfakta
  • 16:00 - Aşk-ı Memnu
  • 18:30 - Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - Dilek Taşı
  • 00:15 - Üç Kız Kardeş
  • 02:30 - Poyraz Karayel
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