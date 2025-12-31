Dilber Sahnelere Geri Dönüyor! "Kuyumcu Değilim Ama Hak Edeni Bozarım."

Kanal D’nin geçtiğimiz yıla damga vuran, Yılmaz Erdoğan imzalı fenomen dizisi "İnci Taneleri", uzun bir aradan sonra sessizliğini bozdu. 15 Mayıs’ta sezon finali yapan ve Eylül ayında ekrana gelmesi beklenirken yayını ertelenen dizinin 3. sezon fragmanı nihayet izleyiciyle buluştu.

"Ya Oynayacağız, Ya Oynatacağız!"

Yeni sezon tanıtımında tüm bakışlar yine Hazar Ergüçlü’nün hayat verdiği Dilber karakterinin üzerindeydi. Pavyon sahneleriyle fenomenleşen Dilber, yeni fragmanda tüm cazibesiyle dans ederken ekranda beliren iddialı sözler dikkat çekti:

"İşte Dilber halimiz. Ya oynayacaz, ya oynatacaz!"

Sincanlı Erkal ve Olay Şarkı Sözleri

Tanıtımda, diziyle özdeşleşen ünlü türkücü Sincanlı Erkal da yer aldı. Dans sahnesine eşlik eden şarkıda geçen; "Kuyumcu değilim ama hak edeni iyi bozarım" cümlesi, Dilber’in yeni sezonda çok daha dişli bir karakter olarak karşımıza çıkacağının sinyallerini verdi.

Azem’in Akıbeti Ne Olacak?

İkinci sezon finalinde Yılmaz Erdoğan’ın canlandırdığı Azem’in kaçırılması izleyiciyi şoke etmişti. Yeni fragman, Azem’in akıbeti ve kaçırılma olayının perde arkasına dair merakı daha da tırmandırırken, hikayenin bu sezon çok daha sert bir kurguyla devam edeceği anlaşılıyor.

Ocak Ayında Ekranlarda!

BKM yapımı olan, Şenol Sönmez’in yönettiği ve kadrosunda Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu gibi dev isimleri barındıran dizi için geri sayım başladı. Birçok dizinin aksine yeni yılı bekleyen İnci Taneleri, Ocak ayı itibarıyla Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.