Ünlü oyuncu Dilara Aksüyek, yaz sezonunu Çeşme'de açtı. 36 yaşındaki başarılı isim, önceki gün Ayayorgi koyundaki bir plajda objektiflere yansıdı.
Arkadaş grubuyla plaja gelen Aksüyek, ilerleyen saatlerde tek başına güneşlenmeyi tercih etti. Uzun süre telefon görüşmesi yapan oyuncu, şezlongundan kalkıp pareosunu giyerek konuşmasına devam etti.
Günün sonunda toplanarak plajdan ayrılan Dilara Aksüyek, sade ve şık tarzıyla dikkat çekti. Tatil sezonunu Çeşme’de açan ünlü oyuncunun bu anları, magazin dünyasında ilgiyle takip edildi.