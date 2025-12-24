Dilan Polat’tan Şok Paylaşım: "Ablam Sıla Doğu Beni Dövdü, Saçlarımı Yoldu!"

Dilan Polat ve Sıla Doğu birbirine girdi! Dilan Polat, ablası tarafından darp edildiğini iddia ederek sosyal medyada yaralarını paylaştı. "Benim böyle bir kardeşim yok" diyerek ipleri kopardı.

Dilan Polat’tan Şok Paylaşım:
Yayın Tarihi : 24-12-2025 10:50

Sosyal medya dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu arasında ipler kopma noktasına geldi. Bir süredir aynı evde yaşayan iki kardeşin tartışması fiziksel kavgaya dönüştü. Dilan Polat, ablasından dayak yediğini iddia ederek darp izlerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"Saçlarımı Yoldu, Kolumu Tırmaladı"

Kavga sonrası çektiği fotoğraf ve videoları peş peşe yayınlayan Dilan Polat, ablası Sıla Doğu’nun kendisine saldırdığını öne sürdü. Vücudundaki yaraları gösteren Polat, şu şok iddialarda bulundu:

  • Fiziksel Şiddet: Dilan Polat, ablasının kendi saçlarını kopardığını ve kollarını derin şekilde tırmaladığını iddia etti.

  • Ağır Sitem: Paylaşımlarında oldukça öfkeli olduğu görülen Polat, "Nasıl bir nefret biriktirmiş içinde?" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

"Benim Böyle Bir Kardeşim Yoktur"

Dilan Polat, yaşanan bu olayın ardından ablasıyla tüm bağlarını kopardığını ilan etti. Ev kapılarını Sıla Doğu’ya tamamen kapattığını belirten ünlü fenomen:

"Bir daha benim evime giremez, benim böyle bir kardeşim yoktur! Bu saatten sonra herkes kendi yoluna," ifadelerini kullanarak rest çekti.

Kavganın Nedeni Merak Konusu

Uzun süredir her anlarını beraber paylaşan ve "ayrılmaz ikili" imajı çizen kardeşlerin, aynı evin içinde neden bu kadar büyük bir şiddet olayına karıştıkları henüz bilinmiyor. Sıla Doğu cephesinden ise bu ağır suçlamalara karşı henüz resmi bir açıklama gelmedi.

