Dilan Polat’ın Yeni Kazanç Kapısı: Şubeler Kapandı, Sahneler Açıldı!

Hakkındaki kara para aklama davaları ve ticari faaliyetlerindeki değişimlerle gündemden düşmeyen Dilan Polat, şubelerinin birçoğunun kapanması veya isim değiştirmesinin ardından rotasını eğlence sektörüne çevirdi. Sosyal medya fenomeni, son dönemde eşi Engin Polat ile yaşadığı sert polemiklerin gölgesinde yeni "kazanç kapısını" araladı.

Müzik Piyasasından Kadınlar Matinesine

Daha önce çıkardığı "Enerci" ve "Hokkabaz" şarkılarıyla dijital platformlarda milyonlarca dinlenmeye ulaşan Dilan Polat, şimdilerde kadınlar matinesi etkinliklerinde sahne alarak gelir elde ediyor. Güzellik merkezlerindeki hareketliliğin azalmasıyla birlikte sahne performanslarına ağırlık veren Polat’ın, etkinlik başına alacağı ücret ise şimdiden merak konusu oldu.

"Deccal, İblis" Tartışması Sahnede Devam Etti

Son dönemde eşi Engin Polat ile boşanacakları iddia edilen ve sosyal medyada birbirlerine "Deccal", "İblis" ve "Kertenkele" gibi ağır ifadeler kullanan çiftin gerginliği sahneye de taşındı. Etkinlik sırasında eşini görüntülü arayan Dilan Polat, kalabalığın önünde eşine şu sözlerle gönderme yaptı:

“Sen buraya gelmeye cesaret edemedin. Biz de ona bir şarkı gönderelim dedik.”

Polat, bu sözlerin ardından Gökhan Özen’in popüler parçası **“Benden Sorulur”**u seslendirerek eşine mesaj gönderdi.

Şubeler Kapandı, İsimler Değişti

Dilan Polat'ın ticari imparatorluğunda yaşanan sarsıntı ise devam ediyor. Birçok ilde faaliyet gösteren tabelaların indiği ve bazı şubelerin yasal süreçler nedeniyle farklı isimler altında hizmet vermeye başladığı iddiaları, sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Polat'ın sahne çalışmalarına yönelmesi, bu ticari daralmanın bir sonucu olarak değerlendiriliyor.