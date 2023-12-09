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Dilan Polat'ın Şule'si ateş püskürdü: 'Millet olarak rahatlayın

Engin ve Dilan Polat çiftinin yardımcısı Şule ile Özbekistan vatandaşı diğer yardımcıları, geçtiğimiz günlerde gözaltına alındıktan sonra kaçak durumda oldukları gerekçesiyle sınır dışı edildi. Ülkelerine dönerken Şule, yaptığı bir paylaşımda "Millet olarak rahat olun, alnım ak bir şekilde gidiyorum" ifadelerini kullandı.

Dilan Polat'ın Şule'si ateş püskürdü: 'Millet olarak rahatlayın
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-12-2023 14:20

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin yardımcısı Şule ile Özbekistan vatandaşı diğer yardımcıları, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanarak gözaltına alındı. Kontroller sonucunda Şule'nin ikamet izninin süresinin dolduğu, Nargiza K.'nın ise 9 ay önce turist vizesiyle ülkeye giriş yaparak kaçak durumda olduğu belirlendi. İkisi de sınır dışı edildi.

Şule, ülkesine dönerken yaptığı bir paylaşımda, "Millet olarak rahat olun, alnım ak bir şekilde memleketime gidiyorum" ifadelerini kullandı. TikTok hesabından tanınan Şule, akrabası Nargiza K. ile birlikte çektiği video ve fotoğraflarını paylaştı

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