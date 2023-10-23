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Dilan Polat'ın eski ortağı Nez Demir'in de mal varlığına el konuldu! Ağlayarak açıkladı: 'Arkadaş kurbanı oldum'

Son günlerde özellikle magazin dünyasını sarsan soruşturmalar, Dilan Polat'ın eski iş ortağı ve arkadaşı olan Nez Demir'i de etkiledi. Soruşturmalar sonucunda Nez Demir'in mal varlığına el konuldu, bu durum fenomen ismi duygusal bir şekilde etkiledi. Nez Demir, bir açıklama yaparak, "Sadece arkadaşlık ilişkim nedeniyle kurban oldum" ifadelerini kullandı.

Dilan Polat'ın eski ortağı Nez Demir'in de mal varlığına el konuldu! Ağlayarak açıkladı: 'Arkadaş kurbanı oldum'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-10-2023 13:35

Dilan Polat ve Engin Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla uzun bir süredir Türkiye gündeminde tartışma konusu oluyor. Son olarak başsavcılık, bu konuyla ilgili bir açıklama yaparak ailenin mal varlığına el konulduğunu duyurdu.

Soruşturma, Polat ailesiyle bağları olduğu iddia edilen Nez Demir'in güzellik merkezini de etkiledi. Fenomen isim Nez Demir, konuyla hiçbir ilgisinin olmadığını belirtse de mal varlığına el konuldu.

Nez Demir, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Arkadaşlık ilişkisi nedeniyle mağdur oldum. Yeni şirketlerimin ismi ile ilgili eski şirketlerin hiçbir bağlantısı yok, 3 yıl önceki ortaklıkta da bir sorun bulunmuyor. Devlet yetkilileri, inceleme sonuçlanana kadar tedbir amaçlı mal varlığıma el koydu. Ancak benim hiçbir servetim yok, el konulacak bir şeyim yok, böyle bir durumun içinde olmak bile onur kırıcı. İnceleme ne zaman tamamlanacak, bu süreçte benim mağduriyetim ne olacak? Şu an parasal kaynaklarıma ulaşamıyorum, maaşımı ve kiramı ödeyemiyorum... Yetkililerden ricam; beni gözaltına alabilirler veya ifade vermeye çağırabilirler, ben işbirliğine hazırım, lütfen bu sürecin hızla sonuçlanmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Nez Demir, yaşadığı mağduriyeti dile getirerek, tedbir nedeniyle paralarını kullanamadığını belirtti ve gözyaşları içinde bu sürecin bir an önce sona ermesini istedi.

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