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Dilan Polat'a ödediği parayı açıkladı: Onun hayatı bize rol model olmuştu

Dilan Polat ve Engin Polat isimleri gündemdeki yerini koruyor. Ece Ronay, 2. Sayfa programında Dilan Polat'a özenerek bir güzellik merkezi açtığını açıkladı. Fenomen isim, bu iş için 6 milyon TL yatırdığını ve cihazları Polat ailesinden temin ettiğini belirtti.

Dilan Polat'a ödediği parayı açıkladı: Onun hayatı bize rol model olmuştu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-11-2023 15:54

Dilan Polat ve Engin Polat adları hala gündemde. Ece Ronay, 2. Sayfa programında, Dilan Polat'a özenerek bir güzellik merkezi açtığını ifade etti. Fenomen isim, bu iş için 6 milyon TL yatırdığını ve cihazları Polat ailesinden temin ettiğini söyledi.

Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşa ederek tanınan Ece Ronay, güzellik merkeziyle ilgili 2. Sayfa'ya açıklamalarda bulundu.

Kendi güzellik merkezini, Dilan Polat'ın hayatını görünce ilham alarak açmaya karar verdiğini belirten Ronay, aylık kazancını da itiraf etti.

"Dilan Polat İdolumüzdü" diyerek başlayan açıklamalarında Ece Ronay, "Devasa paralar kazanmıyorum. Şirketi açalı bir sene oldu, kuruluş borçlarımı ödüyorum. Evim ve arabam vardı, onları sattım, kredi çektim. Borçlarıma çalışıyorum. Bir sene önce evim 3.5 milyon TL değerindeydi, arabam 1.5 milyon TL değerindeydi. O zaman bankadan 1 milyon kredi çektim. Toplamda 6 milyon TL yatırım yaptım" ifadelerini kullandı.

Müge Dağıstanlı'nın "Aylık ne kadar kazanıyorsun?" sorusuna Ece Ronay, "Yazın zarar oldu, ama bu aralar para kazanıyoruz. Çok ciddi giderlerimiz var, Bağdat Caddesi'nde kira da yüksek. Bana aylık 100-200 bırakırsa seviniyorum. Arabam da yok. Dilan Polat'ın hayatı benim için bir rol model olmuştu. Onun etkisiyle bu işe girdim. Cihazlarımı ondan aldım, ancak daha sonra firmamı değiştirdim. O zaman 1.5 milyon ödemiştim, sonra bana indirimli verdi" şeklinde yanıtladı.

Dilan Polat'tan isim hakkı almayı düşündüğünü, ancak fenomenin 15 milyon TL talep ettiğini belirten Ece Ronay, daha sonra bu karardan vazgeçtiğini ifade etti.

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