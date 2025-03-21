Dilan Polat ve Sıla Doğu’nun Davası Sonuçlandı: Mahkeme Kararını Verdi

Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu, Beşiktaş'taki eğlence mekanında çekilen görüntüler nedeniyle açılan davadan beraat etti.

Dilan Polat ve Sıla Doğu’nun Davası Sonuçlandı: Mahkeme Kararını Verdi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-03-2025 17:00

Beşiktaş'taki bir eğlence mekanındaki görüntüleri nedeniyle Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu hakkında "hayasızca hareketler" suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Ancak İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi, sanıkların üzerlerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatlerine karar verdi.

Mahkeme Kararı: Beraat

Mahkeme, Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkında açılan davayı basit yargılama usulüyle karara bağladı. Yapılan incelemeler sonucunda, sanıkların üzerlerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığını belirten mahkeme, her iki ismin de beraatine karar verdi.

İddianame ve Soruşturma Süreci

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Beşiktaş’taki bir eğlence mekanında çekilen ve sosyal medyada yayımlanan görüntüler nedeniyle Polat ve Doğu hakkında resen soruşturma başlatıldığı belirtilmişti. Ancak sonuç olarak, mahkeme her iki sanık hakkında beraat kararı verdi.

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