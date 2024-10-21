Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu gözaltına alındı

Sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündeme gelen Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, “hayasızca hareketler” suçlamasıyla gözaltına alındı.

Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu gözaltına alındı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-10-2024 16:33

Sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündeme gelen Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, “hayasızca hareketler” suçlamasıyla gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, ikilinin Beşiktaş’taki bir eğlence mekanında çekilen görüntüleriyle ilgili harekete geçti.

Başsavcılık, Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkında resen soruşturma başlatırken, sosyal medyada yayımlanan bu görüntülerin dikkat çekici olduğu kaydedildi. Olayın ardından ikili gözaltına alınarak ilgili işlemler için emniyete götürüldü.

Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun durumu, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Olayın gelişmeleriyle ilgili açıklamaların gelmesi bekleniyor.

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