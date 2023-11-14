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Dilan Polat ifadeye götürülünce Banu Parlak göbek attı

Banu Parlak'ın dükkanının silahlı saldırıya uğramasıyla bağlantılı olarak ifade vermek üzere Küçükçekmece Adliyesi'ne götürülen Dilan Polat ve Engin Polat, günler sonra ilk kez görüntülendi. Haberi alan Banu Parlak ise önce bir açıklama yaparak ardından sevinçle göbek attı.

Dilan Polat ifadeye götürülünce Banu Parlak göbek attı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-11-2023 18:12

Banu Parlak'ın dükkanının kurşunlanması olayıyla bağlantılı olarak ifade vermek üzere Küçükçekmece Adliyesi'ne götürülen Dilan Polat ve Engin Polat çifti, günler sonra ilk kez kameralara yakalandı. Bu gelişmenin ardından haberi alan Banu Parlak önce bir açıklama yaptı sonra sevinçle göbek attı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ve Futbol ile Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet suçlamalarıyla tutuklanan Engin ve Dilan Polat çifti, günler sonra tekrar kameralar karşısına geçti. Çift, Banu Parlak'ın iş yerine silahlı saldırı olayıyla ilgili ifade vermek üzere adliyeye götürüldü.

Polat çifti, uzun bir süre sonra ilk defa kameraların karşısına geçerken, bu gelişmenin ardından Banu Parlak önce sakin bir açıklama yaptı, daha sonra ise sevinçle göbek attığı bir video paylaştı.

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