Dilan Polat Engeli Dinlemedi: Yeni Instagram Hesabı Açtı!

Polat ailesi son günlerde hem peş peşe gelen adli kararlar hem de İzmir'den gelen cinayet haberiyle magazin gündeminin merkezinde yer alıyor. Engin Polat’ın yakın korumalığını yapan kuzeni Can Polat’ın Çeşme’de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi yakınlarını yasa boğmuştu.Ttrajik olayın hemen ardından Ankara Sulh Ceza Hakimliği de fenomen Dilan Polat’ın 6,3 milyon takipçili ana Instagram hesabını aile yapısına aykırılık gerekçesiyle tamamen erişime kapatmıştı. Hem büyük bir acı hem de hukuki kriz yaşayan ünlü isimden herkesi hayretler içinde bırakan beklenmedik bir hamle geldi.

İsmini Değiştirip Yayına Başladı

Yargının verdiği kesin erişim engeli kararının yankıları henüz tazeliğini korurken Dilan Polat’ın sosyal medyadan uzak kalmaya dayanamadığı görüldü. Ünlü fenomenin mahkeme kararını aşabilmek için daha önce dondurarak kenarda beklettiği yedek profilini jet hızıyla yeniden aktif hale getirdiği öğrenildi. Sadece hesabı açmakla kalmayan Polat dikkat çekmemek adına kullanıcı adını da hemen güncelledi. Eski adı "dilanpolatyedek" olan profil dakikalar içinde "dilanpolat_tr" olarak değiştirilerek yeniden takipçilerin erişimine açıldı.

Sosyal Medyada Tepki Çığ Gibi Büyüdü

Ailenin çok yakın bir ferdi olan Can Polat'ın vefatının üzerinden henüz birkaç gün geçmişken ve mahkemenin ağır yaptırım kararı ortadayken Dilan Polat’ın yaptığı hamle sosyal medya kullanıcılarını çileden çıkardı. Birçok kişi yargı kararının arkasından dolanarak yasağı delmeye çalışan ünlü fenomene yönelik sert eleştiriler paylaştı. Profilin altına ve magazin sayfalarına "Bu neyin acelesi?", "Yargı kararına hiç mi saygınız yok?" şeklinde binlerce tepki mesajı yağdı. Dilan Polat'ın bu açık meydan okumasına karşı adli makamların yeni bir hamle yapıp yapmayacağı ise şimdiden merak konusu oldu