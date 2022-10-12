Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter evlendi! İşte düğünden kareler...

Dilan Çıtak Tatlıses, geçtiğimiz mayıs ayında nişanlandığı Levent Dörter ile mutlu birlikteliğini evlilikle taçlandırdı. Çift, önceki akşam dünyaevine girdi. İkilinin nikahını Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin kıydı.

Düğün öncesi damat tarafı Dilan Çıtak Tatlıses'in babasının evine geldi. Davul zurna eşliğinde evden çıkan Tatlıses, Levent Dörter ile karşılıklı göbek attı. Düğünün yapılacağı mekana doğru yolan çıkan çift 'gidiyoruz' notuyla bu fotoğrafı paylaştı.

Tatlıses ile Dörter'in nikah şahitleri ise Tan Taşçı, Erhan Bayrak ile Polat Yağcı oldu.





Aralarında Oktay Kaynarca, Demet Akalın, Berkay, Baha, İdo Tatlıses, Fatih Ürek gibi ünlü isimlerin olduğu davetliler gecce boyunca çiftin aşkına tanıklık etti.



Berkay'ın liderliğinde sırasıyla sahne alan ünlü isimler, ardından sabahın ilk ışıklarına kadar süren partide eğlenmeye devam etti.

İBRAHİM TATLISES KIZINI YALNIZ BIRAKMADI

Geçtiğimiz ay Bodrum'da trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses de kızının yanındaydı. Kızına sarılıp duygusal anlar yaşayan ünlü türkücüyü yine kızı Dilan teselli etti.

İDO DA DÜĞÜNDEYDİ

Törene Dilan Çıtak Tatlıses'in kardeşi İdo Tatlıses de eşi Yasemin Şefkatli ile gitti. İdo ve Dilan bir dönem küsmüş, ikili babalarının geçirdiği trafik kazası sonrası barışmıştı.

KENDİ TASARLADI

Düğünde üç farklı gelinlik giyen Çıtak'ın girişte tercih ettiği elbisenin tasarımının kendisine ait olduğu öğrenildi.

Basın mensuplarının sorularına yanıtlayan çiftin mutlulukları gözlerinden okunuyordu.





"18 KERE PROVA YAPTIM"

Tatlıses, "Biz aslında tarihi ayarlamıştık ama her şeyi son 30 güne bıraktık. Düne kadar gelinlik provaları devam etti ve 18 kere prova yaptım" diyerek, güldü.