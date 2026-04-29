Dilan Çiçek Deniz’in Annesini Görenler Gözlerine İnanamadı: "Abla-Kardeş Gibiler!"

Ekranların duru güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla tanınan Dilan Çiçek Deniz, katıldığı bir davette annesi Hale Temizyürek ile ilk kez kameralar karşısına geçerek herkesi şaşırttı. Anne-kızın benzerliği ve zarafeti sosyal medyada "Güzellik genetikmiş" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

"Güzelliğinizi Nereye Borçlusunuz?" Sorusuna Canlı Yanıt

Bodrum Masalı, Çukur ve Alev Alev gibi iddialı projelerle yıldızı parlayan Dilan Çiçek Deniz, muhabirlerin güzelliğine dair yönelttiği soruya en samimi cevabı annesini yanına çağırarak verdi. Annesi Hale Temizyürek ile yan yana gelen güzel oyuncu, hayranlarından tam not aldı.

Hem Annesi Hem Öğretmeni

Dilan Çiçek Deniz, annesiyle olan bağının sadece ailevi değil, aynı zamanda akademik bir temele de dayandığını açıkladı. Ünlü oyuncu, annesinin bir dönem kendisinin edebiyat öğretmeni olduğunu belirterek şu sözleri kaydetti:

"Annem benim aynı zamanda bir dönem edebiyat öğretmenimdi. Onun kızı olmak ve ondan bir şeyler öğrenmek benim için çok değerli."

"Dilan Bir Candır"

Kızını kameralar önünde ilk kez anlatan Hale Temizyürek ise duygusal ifadeler kullandı. Kızının hem annesi hem de öğretmeni olmaktan büyük gurur duyduğunu belirten Temizyürek, Dilan Çiçek Deniz'i şu sözlerle tanımladı:

"Dilan bir candır. Sanatı seven, güzel kalpli insanlara değer veren biridir. Onunla her zaman gurur duyuyorum."

Anne-kızın bu samimi ve sevgi dolu anları, magazin gündeminde "Yılın en zarif buluşması" olarak nitelendirildi. Hale Temizyürek'in genç görünümü ve şıklığı ise "Dilan güzelliğini annesinden almış" yorumlarını beraberinde getirdi.