Dilan Çiçek Deniz'den romantik paylaşım!

2014 yılında düzenlenen Miss Turkey güzellik yarışmasında ikinci seçilen, şimdilerde oyunculuk kariyeriyle ön planda olan Dilan Çiçek Deniz (28) ile Mert Yazıcıoğlu'nun (29) aşkı doludizgin devam ediyor. Eski aşkları Thor Saevarsson ve Afra Saraçoğlu'nu çabuk unutan oyuncu çift, birlikte ilk tatiline çıktı. Çiçeği burnunda sevgililer, baş başa vakit geçirmek için Maldivler'e gitti.

ROMANTİK PAYLAŞIM

Geçtiğimiz günlerde tatilde sevgilisine poz veren ve Yazıcıoğlu'ndan kalpli yorumlar alan Deniz, 5.2 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasının hikayeler bölümünden yeni bir paylaşım yaptı.