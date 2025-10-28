Dilan Çiçek Deniz’den “Kutsal Meslek” Tartışmasına Net Cevap: Amacım Yanlış Anlaşıldı

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, son günlerde mesleği hakkındaki çarpıcı sözleriyle gündeme geldi. Deniz’in “Oyunculuk o kadar da kutsal bir meslek değil” şeklindeki ifadesi, hem meslektaşlarından hem de kamuoyundan büyük yankı uyandırdı. Özellikle kendisine yöneltilen sert eleştirilerin ardından Deniz, yeni bir açıklama yaparak konuya açıklık getirdi. Oyuncu, amacının sözlerinin çarpıtıldığını dile getirdi ve meslektaşlarının tavırlarına gönderme yaptı.

Tartışmanın Başlangıcı: Berna Laçin’in Estetik Yorumu

Söz konusu tartışma, birkaç hafta önce oyuncu Berna Laçin’in yaptığı bir yorumla alevlenmişti. Laçin, meslektaşı Hilal Altınbilek hakkında, “En bariz estetikli birine mahallenin fakir kızı rolünü vermek kimin fikriydi acaba?” şeklinde bir ifade kullanmıştı. İşte bu yorumun ardından, Dilan Çiçek Deniz de konuyla ilgili kendi fikirlerini beyan etme gereği duydu. Dolayısıyla tartışmanın fitilini Laçin'in sözleri ateşledi.

Deniz’in İlk Açıklaması Meslektaşlarını Kızdırdı

Bir etkinlikte konuşan Deniz, Laçin’in yorumuna gönderme yaparak eleştirisini dile getirdi. Ünlü oyuncu, “Herkesin her konuda çok fazla fikri var. Bazı şeylerin söylenmemesi gerektiğini düşünüyorum,” dedi. Ayrıca Deniz, oyunculuk mesleğinin kutsallığına dair şu ifadeleri kullandı: “Oyunculuk o kadar kutsal bir meslek değil. Doktorluk, öğretmenlik gibi kutsal mesleklerimiz var.” Bu sözler, özellikle bazı meslektaşları arasında büyük tepki topladı.

Ekin Türkmen’den Sert ve Hiyerarşik Tepki

Dilan Çiçek Deniz’in açıklamaları, özellikle oyuncu Ekin Türkmen’in sert tepkisine neden oldu. Türkmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Deniz’i ağır bir dille eleştirdi. Türkmen, “Oyunculuk çok kutsal bir meslek. Yazık! Bıktım sizlerden kapladığınız alanlardan! Saygısız, hiyerarşi bilmeyen cahiller,” ifadelerini kullandı. Bu paylaşım, iki oyuncu arasında bir söz düellosu başlatmış oldu.

Dilan Çiçek Deniz Yanlış Anlaşılmayı Düzeltmek İstedi

Gelen yoğun tepkilerin ardından Dilan Çiçek Deniz, sessizliğini bozdu ve konunun çarpıtıldığını belirtti. “Yanlış anlayanlar var,” diyerek açıklamasına başlayan Deniz, asıl amacını detaylıca anlattı. Oyuncu, “Ben işime çok saygı duyuyorum. Çok önem veriyorum ve çok şanslıyım ki çok sevdiğim bir iş yapıyorum,” dedi. Ancak oyuncu, sözlerinin ardındaki asıl nedeni şöyle açıkladı.

Kutsal Oyuncuların Tavırları Meşrulaştırılmamalı

Deniz, “'Oyuncular kutsaldır' denildiği noktada oyuncuların yaptığı bazı hareketleri meşrulaştırmış olabiliyoruz,” diye konuştu. Oyuncu, meslektaşlarının setlerdeki tavırlarına dikkat çekti. Özellikle genç veya set çalışanı bir arkadaşının, bazı 'Kutsal oyuncular' tarafından herhangi bir olumsuz tavra maruz kalmasını ve bunu sorgulayamamasını istemediğini vurguladı. Sonuç olarak Deniz, bu açıklamayı yanlış anlayanları bilgilendirmek amacıyla yaptığını belirtti. Oyuncu, kendisine destek veren birçok kişinin olduğunu da sözlerine ekledi.