Dilan Çiçek Deniz’den Havalimanı Çıkışı "Aşk" Resti: "Sadece İşime Odaklıyım"

Fransız mücevher devinin küresel marka elçisi olarak Dubai'deki 20. yıl özel davetine katılan Dilan Çiçek Deniz, İstanbul'a döndü. Havalimanında objektiflere yansıyan güzel oyuncu, hem global başarısını hem de özel hayatındaki son durumu samimiyetle paylaştı.

Global Sahnenin Parlayan Yıldızı

Dubai'de markanın MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) bölgesindeki 20. yılı onuruna düzenlenen davette, Kraliyet Ailesi üyeleriyle bir araya gelen Deniz, şıklığıyla göz kamaştırdı. Havalimanında Türk dizilerinin dünyadaki başarısına değinen oyuncu:

"Ülkemizin projeleri dünyanın her yerinde izleniyor, ödüller alıyor. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum, bu gerçekten gurur verici," diyerek başarısını paylaştı.

Kalbi Aşka Kapalı: "Hayatımda Kimse Yok"

Kasım 2025'te (bazı kaynaklara göre Eylül 2025) yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı Rafael Cemo Çetin ile yollarını ayıran Dilan Çiçek Deniz, ayrılık sonrası özel hayatına dair sorulara net bir yanıt verdi: