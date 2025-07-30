Dilan Çiçek Deniz’den “Geçen Yazdan Kalanlar” Paylaşımı

Dilan Çiçek Deniz, “geçen yazdan kalanlar” notuyla bikinili fotoğraflarını paylaştı. Takipçileri nostaljik karelere beğeni yağdırdı.

Dilan Çiçek Deniz’den “Geçen Yazdan Kalanlar” Paylaşımı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-07-2025 14:24

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı nostaljik bir paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü. Bu yaz Yunanistan’da tatil yapan Deniz, geçtiğimiz yazdan kalma bikinili pozlarını yeniden gün yüzüne çıkardı.

Takipçilerine Yaz Esintisi Yaşattı

Ünlü oyuncu, Instagram hesabından “Geçen yazdan kalanlar” notuyla paylaştığı karelerde yaz güneşinin ve denizin tadını çıkardığı anlara yer verdi. Plajda çekilmiş doğal ve sade pozlar, hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşım, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Bikinili Kareleriyle Dikkat Çekti

Dilan Çiçek Deniz’in bikinili kareleri, hem zarif duruşu hem de fit fiziğiyle dikkat çekti. Oyuncunun doğallığı ve enerjisi, paylaştığı her karede net şekilde hissedildi. Geçmişe dönük bu nostaljik gönderi, yazın enerjisini yeniden hatırlattı.

Yaz Tatili Hâlâ Konuşuluyor

Bu yaz Yunanistan’ın gözde tatil rotalarında görüntülenen Dilan Çiçek Deniz, tatili boyunca paylaştığı karelerle uzun süre magazin gündeminde kalmıştı. Şimdi ise “geçen yazdan kalanlar” etiketiyle geçmişe dönüş yapan güzel oyuncu, yaz sezonuna erken bir özlem selamı yolladı.

Takipçilerden Beğeni Yağdı

Oyuncunun paylaşımına gelen yorumlar arasında “Geçen yaz seninle daha güzeldi”, “Yazı özleten paylaşım”, “Fitliğine hayran kaldık” gibi ifadeler dikkat çekti. Deniz’in hem oyunculuğu hem de sosyal medyadaki sade tarzı, hayran kitlesini her geçen gün büyütmeye devam ediyor.

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