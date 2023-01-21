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Gecce Magazin Haberleri

Dilan Çiçek Deniz'den ayrılık sorusuna yanıt yok!

Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz yıl kasım ayında İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson'dan ayrılmıştı. Önceki gün Etiler'de görüntülenen oyuncu, gazetecilerin ayrılık sorularına yanıt vermedi.

Dilan Çiçek Deniz'den ayrılık sorusuna yanıt yok!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-01-2023 11:58

Yaklaşık iki yıl aşk yaşayan ve evliilk hazırlığı yapan Dilan Çiçek Deniz ve İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile sürpriz bir şekilde yollarını ayırmıştı. İddiaya göre; ünlü çift arkadaşlarıyla birlikte Arnavutköy’de bir mekanda eğlenirken tartışma yaşamış ve bir türlü sakinleşmeyen ikilinin kül tablasını yere fırlattığı öne sürülmüştü.

 

Dilan Çiçek Deniz, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Arkadaşıyla birlikte mekandan ayrılan oyuncu, gazetecilerin ayrılıkla ilgili sorularına yanıt vermedi. Arkadaşı ile birlikte aracına binen oyuncu, daha sonra oradan ayrıldı.

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