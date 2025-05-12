Dilan Çiçek Deniz ve Rafael Cemo Çetin’den Kas Şovlu Tatil Pozu!

Dilan Çiçek Deniz ile yönetmen Sinan Çetin’in oğlu Rafael Cemo Çetin, aşklarını tatile taşıdı. Ünlü çiftin sosyal medyada paylaştığı kaslı plaj pozları, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

Aşkları Tam Gaz Devam Ediyor

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, bir süredir yapımcı ve yönetmen Sinan Çetin’in oğlu Rafael Cemo Çetin ile gözlerden uzak bir ilişki yaşıyordu. Aşklarını daha önce açıklayan ikili, şimdi ise fit görünümleriyle gündemde.

Çiftin tatile çıktığı öğrenildi. Rafael Cemo Çetin’in sosyal medya hesabından plajda paylaştığı karede, hem kendisinin hem de sevgilisi Dilan’ın kaslı vücutları dikkat çekti. Takipçileri bu fotoğrafı beğeni yağmuruna tuttu.

“Evlilik Düşünmüyoruz” Demişti

Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz yıl özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Evlilik düşünmüyoruz. Çok iyi gidiyor, keyfimiz yerinde. Böyle çok güzel” demişti. Çiftin hâlâ aynı keyfi yaşadığı, tatil karelerinden anlaşılıyor.

Miss Turkey İkincisinden Tatil Enerjisi

2014 yılında Miss Turkey yarışmasında ikinci olarak tanınan Dilan Çiçek Deniz, hem güzelliği hem de kariyeriyle adından sıkça söz ettiriyor. Şimdi ise aşkı ve formda görüntüsüyle gündemde.