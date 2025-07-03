Dilan Çiçek Deniz, Kahkülleriyle Yeni Bir Döneme Girdi: “Kahkül Perileri”

Dilan Çiçek Deniz, saçlarına kahkül kestirdi. “Kahkül perileri” notuyla paylaştığı yeni imajı sosyal medyada beğeni topladı.

Dilan Çiçek Deniz, Kahkülleriyle Yeni Bir Döneme Girdi: “Kahkül Perileri”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-07-2025 12:06

Başarılı oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Yunanistan’ın gözde adalarından Hydra’daki romantik tatilinin ardından Türkiye’ye döndü. Tatil dönüşü radikal bir karar alan güzel oyuncu, saç stilinde dikkat çeken bir değişiklik yaptı. Saçlarını kısaltan ve kahkül kestiren Deniz, yeni imajını sosyal medyada paylaştı. Notu ise takipçilerini gülümsetti: “Kahkül perileri”.

Hydra Tatili Sonrası İmaj Yeniliği

Yaz sezonunu sevgilisi Rafael Cemo Çetin ile Hydra Adası’nda geçiren Dilan Çiçek Deniz, tatilden dönüşte değişimi seçti. Yoğun iş temposuna yeni bir enerjiyle başlamak isteyen oyuncu, saçlarına kahkül kestirerek yepyeni bir görünüm kazandı. Bu değişim, hayranları tarafından büyük beğeni topladı.

Yeni Stil, Sosyal Medyada İlgi Gördü

Her paylaşımıyla sosyal medyada dikkat çeken Dilan Çiçek Deniz, kahküllü yeni halini Instagram hesabından yayınladı. “Kahkül perileri” notunu düşen oyuncunun paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Hayranları, Deniz’in yeni tarzını “farklı ve modern” olarak yorumladı.

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