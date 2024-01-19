Dilan Çiçek Deniz: "Hayat arkadaşı henüz karşıma çıkmadı"

Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu'nun başrollerini paylaştığı, Murat Şeker'in yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu ise Ali Tanrıverdi'nin kaleme aldığı 'Aşk Mevsimi' adlı sinema filminin basın toplantısı, önceki gün Beyoğlu'nda bir mekanda düzenlendi.

Dilan Çiçek Deniz, "2 Şubat'ta vizyona girecek olmamız beni çok heyecanlandırıyor. Tatlı, naif ve güzel bir aşk filmi ortaya çıkardık" ifadelerini kullanırken, Cem Yiğit Üzümoğlu, "Bu dönemde insanların içini ısıtacak ve gülümsetecek bir aşk filmi oldu. Herkesi bekleriz" şeklinde duygularını paylaştı.



Dilan Çiçek, filmde 'Şirin' adındaki bir ressamı canlandırarak, karakteri hakkında şu bilgileri paylaştı: "İdealist bir karakter. Doğru zaman, doğru yer ve doğru insanla bir araya gelme temalı bir film olarak tanımlayabilirim."

Cem Yiğit, 'Ali Yaman' karakterini canlandırmanın hissettirdiklerini şu şekilde ifade etti: "Tutkuyla aşık, aşkının peşinden giden ve aşkını yaşamak isteyen bir karakter."

"Ben hep kovaladım!"

Muhabirlerin "Gerçek hayatta kaçan mı yoksa kovalayan mı tarafta oldunuz?" sorusuna Dilan Çiçek Deniz cevap vermek istemezken, Cem Yiğit Üzümoğlu espriyle karışık bir şekilde, "Ben hep kovaladım ya. Hiç kaçan tarafta olamadım" diyerek herkesi güldürdü.

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"Hayat arkadaşı henüz karşıma çıkmadı"

Güzel oyuncu, "Hayatınızın aşkı mı yoksa hayat arkadaşınız mı?" sorusuna şu yanıtı verdi: