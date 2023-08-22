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Didem Soydan'ın tarzı olay oldu!

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Didem Soydan, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi. Derin yırtmaçlı elbisesiyle kamera karşısına geçen ünlü isme, beğeni ve yorum yağdı.

Didem Soydan'ın tarzı olay oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-08-2023 12:47

Ünlü manken Didem Soydan, aktif olarak sosyal medya platformlarını kullanan isimlerden biri olarak tanınıyor. Özgün tarzı ve özel hayatıyla da sıkça gündeme gelen Soydan, cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. Derin yırtmaçlı bir elbiseyle kameraların karşısına geçen ünlü manken, bu paylaşımıyla beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Mankenlik kariyerinin yanı sıra kendine özgü tarzı ve özel yaşamıyla da sıkça konuşulan Didem Soydan, 731 bin takipçili Instagram hesabında paylaştığı cesur pozlarla adından sıkça söz ettiriyor.

En son, derin yırtmaçlı bir elbiseyle kameraların karşısına geçen 39 yaşındaki manken, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

Takipçilerinden Gelen Yorumlar

Soydan'ın paylaşımı, kısa bir süre içinde yaklaşık 12 bin beğeni aldı ve takipçilerinden gelen yorumlarla dikkat çekti:

  • "Bu elbiseyi annem giyse perde olurdu üstünde."
  • "Mavi tonları seni ne kadar güzelleştiriyorsa, sen de o kadar güzelsin."
  • "Sanırım sen Truva Savaşı'nı yeniden başlatan kişisin. Yeniden Helen oluşun."
  • "Adeta bir Rönesans tablosundan fırlamış gibi görünüyorsun."

Ünlü manken Didem Soydan'ın bu cesur ve stil sahibi paylaşımları, takipçileri tarafından büyük ilgi görüyor ve sosyal medyada geniş bir etki yaratıyor.

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