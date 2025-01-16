Didem Soydan’dan tropik poz: "Kurt kıştan sıkıldı"

Ünlü model Didem Soydan kumlara uzandığı bikinili bir fotoğrafını "Kurt kıştan sıkıldı, ayaz falan uğraşmak istemedi, tropik bi adaya geldi" notuyla paylaştı. Soydan'ın fotoğrafına beğeni yağdı.

Didem Soydan’dan tropik poz:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-01-2025 13:25

Ünlü model Didem Soydan, sosyal medyada paylaştığı cesur pozuyla yine adından söz ettirdi. Tropik bir adada çekilen bikinili fotoğrafını "Kurt kıştan sıkıldı, ayaz falan uğraşmak istemedi, tropik bir adaya geldi" notuyla paylaşan Soydan, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Soydan’ın doğal güzelliği ve fit görüntüsüyle dikkat çektiği paylaşımı, hayranlarından binlerce beğeni ve yorum aldı. Ünlü modelin eğlenceli notu da sosyal medyada beğeni toplarken, "Kışın en güzel kaçışı böyle olur" ve "Didem Soydan her zaman ilham kaynağı" gibi yorumlar yapıldı.

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