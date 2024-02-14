Didem Soydan'dan şakına çeviren itiraf: 'İntikam seksi yaptım'

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çeken Didem Soydan, Mirgün Cabas'ın programında, kendisini aldatan eski sevgilisinden intikam almak için başka biriyle ilişkiye girdiğini açıkladı.

"Üç yıllık ilişkimde aldatıldığımı öğrendim" diyen ünlü manken, şunları ifade etti: "İlişkimizin sona yaklaştığı dönemlerde, üç yılın sonunda fark ettim ki aldatılıyorum ve sonunda da bu teyitlendi. Bana bu durumu doğrudan itiraf etmedi ama benim için artık ilişkimizin bitme zamanı gelmişti. Karşımdaki kişinin bir seti vardı, ancak oyuncu değildi.

Geçmişte ilişki yaşadığım bir kişiyle iletişime geçtim, onunla buluştum ve o zayıf anı yaşadım. Şimdi düşünüyorum da, o anı tekrar yaşamak istemezdim. Kendi kafamda denklemi tamamladım. Sonunda, geldi ve ona şu anda o kişinin adını vererek ilişkiye girdiğimi ve ilişkimizi sonlandırmak istediğimi söyledim. Seninle artık bir ilişki içinde olmak istemiyorum. Bu ilişkiyi bitirdim. Bu şekilde bir intikam aldım. O kişi gerçekten şok oldu, çünkü beni aldattığını biliyordu."