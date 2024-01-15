Didem Soydan'dan olay açıklama: “Yatmak istediklerimle, ilişki yaşamak istediklerim..."

Melis İşiten'in Youtube'da yayınlanan programına konuk olan Didem Soydan yaptığı açıklamayla gündem oldu. Erkekleri 2 kategori üzerinden değerlendirdiğini anlatan ünlü manken, 'Benim için erkekler ikiye ayrılıyor. Yatmak istediklerimle ilişki yaşamak istediklerim. Konu yatmaksa ne kaybedebilirsin ki. Ama ilişkiyse ben başka birisiyim. Flörtüm ordaysa o Didem yok' dedi.



Didem Soydan'ın bu açıklamaları sosyal medyada tepki çekti.



İşte yapılan yorumlardan birkaçı:



"Ülkede normal kimse kalmadi yemin ederim."



"Erkekler bunu yıllardır söylüyor evlenilecek kız eğlenilecek kız"



"Aynısını erkekler söyleyince kötü oluyor, kadın açıkça dile getirmiş işte"