Didem Soydan'dan olay açıklama: “Yatmak istediklerimle, ilişki yaşamak istediklerim..."

Didem Soydan katıldığı bir programda erkekleri ikiye ayırdı: “Yatmak istediklerimle, ilişki yaşamak istediklerim..."

Didem Soydan'dan olay açıklama: “Yatmak istediklerimle, ilişki yaşamak istediklerim...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-01-2024 18:46

Melis İşiten'in Youtube'da yayınlanan programına konuk olan Didem Soydan yaptığı açıklamayla gündem oldu. Erkekleri 2 kategori üzerinden değerlendirdiğini anlatan ünlü manken, 'Benim için erkekler ikiye ayrılıyor. Yatmak istediklerimle ilişki yaşamak istediklerim. Konu yatmaksa ne kaybedebilirsin ki. Ama ilişkiyse ben başka birisiyim. Flörtüm ordaysa o Didem yok'  dedi.

Didem Soydan'ın bu açıklamaları sosyal medyada tepki çekti. 

İşte yapılan yorumlardan birkaçı:

"Ülkede normal kimse kalmadi yemin ederim."

"Erkekler bunu yıllardır söylüyor evlenilecek kız eğlenilecek kız"

"Aynısını erkekler söyleyince kötü oluyor, kadın açıkça dile getirmiş işte"

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